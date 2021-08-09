Организаторы Олимпиады-2032 хотят включить нетбол

Организаторы летних Игр-2032 в австралийском Брисбене с подачи национальной федерации вида спорта твердо намерены ходатайствовать перед Международным олимпийским комитетом (МОК) о включении в соревновательную программу нетбола.

Один из основных аргументов генерального директора федерации нетбола Австралии Келли Райан таков: "В наш вид спорта играют более 20 миллионов человек в 80 странах мира".

Что же такое мало кому известный в России нетбол? Это чисто женская командная игра, ее условно можно назвать младшей сестрой классического баскетбола. Играют 7х7, мяч забрасывается в кольцо, прикрепленное к вертикальной стойке, щитов нет. В Австралии и Новой Зеландии на матчи собираются даже по 10-15 тысяч болельщиков. Но все же это местечковый вид спорта со своеобразными правилами: нет ведения мяча, право на бросок только у девушек двух амплуа из семи. Действительно, Международная федерация нетбола (INF) объединяет в том или ином юридическом статусе порядка 80 стран, но на проводящихся с 1963 года чемпионатах мира победителями становились лишь две национальные команды - Австралия и Новая Зеландия.