Поздняков рассказал о проведении зимних Игр-2022

Президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный чемпион летних Игр по фехтованию на саблях Станислав Поздняков заявил, что и в Пекине-2022 в честь успехов наших спортсменов на церемониях награждения будет звучать музыка фрагмента из "Концерта для фортепиано с оркестром N 1" великого композитора Петра Ильича Чайковского.

Открытие зимних Игр Олимпиады-2022 в столице Китая Пекине состоится 4 февраля будущего года, но соревнования начнутся на два дня раньше, 2-го числа. Первыми в борьбу вступят мастера керлинга, а 3 февраля пройдут еще и хоккейные матчи, а также предварительные соревнования в лыжном фристайле. Церемония торжественного закрытия назначена на 20 февраля.

Наши спортсмены, как и на завершившихся в минувшее воскресенье летних Играх в японском Токио, через шесть месяцев в Поднебесной будут выступать в статусе "Команды Олимпийского комитета России".

- Игровая, тренировочная, парадная форма российских атлетов на Пекин-2022 находится уже в стадии финального согласования, - отметил Поздняков. - Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Нельзя не упомянуть, что многие коллеги, присутствовавшие в Токио на различных протокольных церемониях и мероприятиях, благодарили нас за выбор именно этой прекрасной композиции.