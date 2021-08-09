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09.08.2021 14:30
Рубрика: Власть

Путин лично встретится с олимпийцами и паралимпийцами

Текст: Кира Латухина

Президент проведет очную встречу с российскими спортсменами по окончании Паралимпийских Игр в Токио.

Фото: РИА Новости
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"Я хочу встретиться с олимпийцами и паралимпийцами​​​. Как все закончится, мы обязательно такую традиционную встречу в личном формате проведем", - пообещал Владимир Путин, общаясь с паралимпийской сборной России в формате видеоконференции.

"Мы, вся наша огромная прекрасная Россия, очень гордимся вами. И желаем только побед", - напутствовал спортсменов президент. "Уверен, вы будете сражаться и за себя, за своих тренеров, наставников, друзей, за свою малую родину и за всю нашу большую страну. А в сердце будет флаг, гимн России", - заключил он.

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