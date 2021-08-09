Путин лично встретится с олимпийцами и паралимпийцами

Президент проведет очную встречу с российскими спортсменами по окончании Паралимпийских Игр в Токио.

"Я хочу встретиться с олимпийцами и паралимпийцами​​​. Как все закончится, мы обязательно такую традиционную встречу в личном формате проведем", - пообещал Владимир Путин, общаясь с паралимпийской сборной России в формате видеоконференции.

"Мы, вся наша огромная прекрасная Россия, очень гордимся вами. И желаем только побед", - напутствовал спортсменов президент. "Уверен, вы будете сражаться и за себя, за своих тренеров, наставников, друзей, за свою малую родину и за всю нашу большую страну. А в сердце будет флаг, гимн России", - заключил он.