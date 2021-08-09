Путин: Спортсмены из России покажут свое мастерство на Паралимпиаде в Токио

Российские паралимпийцы продемонстрируют уникальное мастерство на Играх в Японии, заявил президент на встрече в формате видеоконференции с представителями сборной.

"Вы блестяще прошли все отборочные турниры, показали достойные спортивные результаты, в полной мере проявив свой легендарный характер, колоссальную силу духа. Миссия паралимпизма - вдохновлять и восхищать мир - это именно про вас", - отметил Владимир Путин.

"Российские атлеты после затянувшегося вынужденного перерыва вновь предъявят свое уникальное спортивное мастерство на главном для вас соревновании - Паралимпиаде", - констатировал президент и пожелал спортсменам успехов.