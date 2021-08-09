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09.08.2021 11:28
Рубрика: Спорт

Нижегородские пилоты привезли четыре медали с гонок "Моторинг"

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Фото: Пресс-служба "Моторинг" Фото: Пресс-служба "Моторинг"
Фото: Пресс-служба "Моторинг"

8 августа на автодроме "Moscow Raceway" прошел 6 этап главных соревнований страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам - "Моторинг. Гран-При Москвы".

Фото: Из архива Владимира Карзаева
С гонок "Супермото" юные нижегородские пилоты привезли две медали

В трехчасовой гонке на выносливость Motoring Endurance нижегородская команда Chromе Racing (Беляков, Петрукович, Малышев) взяла третье место, несмотря на непрекращающийся дождь и падения. Своей стабильной ездой огромный вклад в успех внес Андрей Малышев.

Анастасия Белякова из Chromе Racing уверенно приехала первой в заезде мотоциклов объемом 300 кубов, ее папа Евгений Беляков взял бронзу, немного уступив московскому пилоту.

Нижегородец Евгений Боткин вырвал третье место в заезде RoadCup 600. Отметим, что для него это первый выезд на этой трассе при мизерном, из-за дождей, времени на тренировку.

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