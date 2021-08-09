Нижегородские пилоты привезли четыре медали с гонок "Моторинг"

8 августа на автодроме "Moscow Raceway" прошел 6 этап главных соревнований страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам - "Моторинг. Гран-При Москвы".

В трехчасовой гонке на выносливость Motoring Endurance нижегородская команда Chromе Racing (Беляков, Петрукович, Малышев) взяла третье место, несмотря на непрекращающийся дождь и падения. Своей стабильной ездой огромный вклад в успех внес Андрей Малышев.

Анастасия Белякова из Chromе Racing уверенно приехала первой в заезде мотоциклов объемом 300 кубов, ее папа Евгений Беляков взял бронзу, немного уступив московскому пилоту.

Нижегородец Евгений Боткин вырвал третье место в заезде RoadCup 600. Отметим, что для него это первый выезд на этой трассе при мизерном, из-за дождей, времени на тренировку.