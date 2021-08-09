"Сочи" обыграл "Урал" в матче третьего тура РПЛ

В понедельник в заключительном матче третьего тура РПЛ "Сочи" на своем поле победил екатеринбургский "Урал" - 2:0 (1:0). Голы в составе хозяев провели болгарский легионер Ивелин Попов и эквадорец Кристиан Нобоа (с пенальти).

Игроки хозяев вышли на газон олимпийской арены "Фишт" в майках с № 45 и изображением на них футболиста "Нижнего Новгорода" Ивана Миладиновича, получившего тяжелую травму головы в субботнем поединке со "Спартаком". Таким образом сочинцы решили поддержать выступавшего три последних сезона в их команде 26-летнего сербского защитника.

Отметим, что в составе "барсов" впервые с марта вышел на поле пропустивший из-за травмы Евро-2020 вратарь Сослан Джанаев. Зато в основе не оказалось их лидера Кристиана Нобоа: главный тренер хозяев Владимир Федотов, судя по всему, решил поберечь его перед ответным поединком в предстоящий четверг, 12 августа, третьего квалификационного раунда Лиги конференций в Белграде с "Партизаном".

А вот его коллега из "Урала" Юрий Матвеев решился на эксперимент, впервые избрав систему игры с тремя центральными защитниками.

Правда, в дебюте она явно не сработала. Левый защитник южан Терехов нашел на линии штрафной Юсупова, тот вывел по центру к воротам Попова, который спокойно поразил правый от голкипера "Урала" Годзюра нижний угол - 1:0, 8-я минута. Кстати, это первый мяч болгарского хавбека за "Сочи".

После этого "барсы" продолжали атаковать, подали несколько угловых, регулярно обстреливали чужие ворота. А вот у их соперника вообще долгое время не получались хоть какие-то созидательные действия.

Зато сразу после перерыва "Урал" резко прибавил в активности, и вот уже Бикфалви (румын метров с десяти попал мячом в перекладину), Агеев и Мишкич заставили Джанева выручать своих партнеров, похоже, не ожидавших такой вспышки активности от гостей.

Но тут на помощь хозяевам пришел ВАР: с помощью подсказки помощника и просмотра на мониторе эпизода главный арбитр Кирилл Левников за игру рукой Герасимова в собственной штрафной назначил пенальти. А вышедший на замену Нобоа с точки мощно пробил под перекладину - 2:0, 71-я минута.

Эта победа позволила "Сочи" набрать шесть очков и переместиться после трех туров на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Клуб из Екатеринбурга с одним баллом остался на 14-й позиции.