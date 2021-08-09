Югра принесла в копилку российской сборной рекордное число медалей

Новости

Кабмин разрабатывает программу по капремонту школ 11:58
Кабмин предоставит Кемеровской области 300 млн руб. на строительство больницы 11:55
Депутат оценила идею ограничить продажу газовых баллончиков 11:52
МИД РФ: Талибы могут захватить новые территории 11:43
Рогозин ввел проверку на детекторе лжи для кандидатов в топ-менеджеры 11:42
Умер один из главных злодеев Болливуда Анулам Шийям 11:42
В Москве выявлено 2 150 новых случаев COVID-19 11:37
Премьера "Вампиров средней полосы" состоится на ТНТ 11:36
Правительство подготовило проект концепции водородной энергетики 11:34
Банк России выпустил памятную монету в честь Циолковского 11:34
В Ростовской области перезахоронили останки жертв фашистов 11:31
Цены на нефть снижаются вместе со спросом в Китае 11:26
Минфин: Расходы на нацпроекты исполнены на 50,4 процента 11:20
Chery расширит в России линейку кроссоверов Exeed 11:15
Филолог из Сибири изучила образы русских в "бондиане" и "Доводе" 11:10
"Это будет трудно": Стивен Кинг напишет книгу о коронавирусе 11:09
Привитых студентов будут пускать в аудитории без ограничений 11:05
В Липецке прогремел взрыв на кислородно-распределительном пункте 11:01
Умерла последняя актриса "золотого века" Голливуда Джейн Уизерс 10:58
На Сахалине медведь напал на человека и помял его машину 10:58
На Ямале до пяти увеличилось число погибших при пожаре в жилом доме 10:56
В Перми экстренно сел самолет Москва - Омск 10:52
Названа дата начала полетов "Авроры" по маршруту Хабаровск - Якутск 10:45
МИД РФ: Талибы продолжают наступление в Афганистане 10:39
Москва увеличила на 45% экспорт кондитерских изделий 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Премьер недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьер недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
09.08.2021 11:44
Рубрика: Власть

Югра принесла в копилку российской сборной рекордное число медалей

Текст: Елена Панова
Из 20 золотых медалей, завоеванных россиянами на Олимпиаде в Токио, три принесли спортсмены из Югры. Кроме того, югорские атлеты завоевали на Олимпийских играх еще серебряную и бронзовую награды. В общей сложности пять медалей (!) из 71 одной, которые заслуженно получили олимпийцы России, югорские. И это при том, что население региона по численности всего, как отдельно взятый город-миллионник: во всем округе живет 1,6 миллиона жителей.
Боксер Альберт Батыргазиев из Нижневартовска победил в финале в Токио американца Дьюка Регана. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Боксер Альберт Батыргазиев из Нижневартовска победил в финале в Токио американца Дьюка Регана. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Боксер Альберт Батыргазиев из Нижневартовска победил в финале в Токио американца Дьюка Регана. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Олимпийский результат Югры нагляднее всего говорит о том, насколько развит спорт в округе, причем как профессиональный, так и любительский. По сути, олимпийский успех спортсменов из Югры - это итог целенаправленной стратегии и тактики властей региона по развитию спорта на протяжении всего последнего десятилетия. В Югре один за другим строятся большие и малые современные спортивные центры. И не только в больших городах, но и в самых отдаленных небольших поселениях. Некоторые из спортивных комплексов уникальны и практически не имеют аналогов в России.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Чемпион Максим Храмцов из Югры проведет мастер-классы с юными спортсменами

Например, в Югорске действует самый большой в округе и один из крупнейших на Урале физкультурно-спортивных центров. В нем проводят занятия по мини-футболу, волейболу, боксу, акробатике, баскетболу, восточным единоборствам и целому ряду других дисциплин. Отметим: в Югре проводятся соревнования не только всероссийского, но и международного уровня.

По сути олимпийский результат югорчан - закономерный итог мудрой политики по развитию спорта в регионе. Без создания прочной базы, без массового спорта, без вовлечения детей в занятия физкультурой и спортом невозможно было бы добиться такого успеха.

Напомним: еще раз громкие имена спортсменов из Югры, выложившихся по полной и завоевавших награды для России, для родной Югры.

Первое золото взял Максим Храмцов. Югорчанин выиграл первую в истории России золотую медаль по тхэквондо. В решающем поединке спортсмен из Нижневартовска победил представителя Иордании Салеха Эль-Шарабати с разгромным счетом 20:9. Свою победу он посвятил своей маме, которая ушла из жизни полгода назад.

- Эту победу я посвящаю своей маме, которая жила мной, которая делала абсолютно все, чтобы я стоял на пьедестале с золотой медалью. Спасибо всем, кто болел и верил в меня, - написал спортсмен в Instagram.

Максима тут же, не скрывая эмоций, поздравила на своей странице в соцсетях глава Югры Наталья Комарова.

- Ура!!! Наш Максим завоевал золотую медаль в копилку Российской Федерации. Вместе с тренером Александром Лашпановым Максим Храмцов написал свою значимую страницу в истории российского и мирового олимпийского движения. Спасибо! Я волновалась.

Сейчас Максим, выступавший на Олимпиаде с травмой руки, восстанавливается и готовится провести мастер-классы с юными тхэквондистами региона.

Когда Олимпиада "преодолела экватор", еще одну золотую медаль завоевал югорский боксер Альберт Батыргазиев из Нижневартовска. Он победил в финале в Токио американца Дьюка Регана.

- Поздравляю вас с яркой победой на Олимпийских играх в Японии, - написала в телеграмме губернатор Югры Наталья Комарова. - Вы много трудились, чтобы завоевать титул олимпийского чемпиона. В финальном бою показали несокрушимую волю, высочайшее мастерство, нацеленность на победу. Ваша победа - вклад в олимпийскую историю, историю российского бокса. Югра ликует, ждем вас дома!

Наконец, третье олимпийское золото завоевал югорский борец вольного стиля Заурбек Сидаков. В финальном поединке он одолел белорусского атлета Магомедхабиба Кадимагомедова с разгромным счетом 7:0.

Конечно, губернатор региона, внимательно следившая за выступлениями российской сборной и атлетов, выступавших за Югру особенно, моментально откликнулась и написала в соцсетях.

Фото: Ольга Вяткина/vk.com/ov.vyatkina
Югорчанка победила в конкурсе интернет-коммуникаций

- Мы верим в наших!!! Ура! Ура! Заурбек завоевал золото и принес еще одну медаль в копилку нашей сборной.

Серебро Олимпийских игр завоевали и югорские волейболисты. Мужская сборная совсем немного уступила в финальной игре французской команде. В составе нашей сборной выступали воспитанники югорской школы Игорь Кобзарь и Артем Вольвич.

Кроме того, борец из Нижневартовска Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль в вольной борьбе. В поединке за третье место в весовой категории до 86 кг он победил Джавраила Шапиева из Узбекистана со счетом 2:0.

Напомним, что в составе сборной олимпийского комитета России на Олимпиаде в Токио приняли участие одиннадцать атлетов из Югры. Это боксер Альберт Батыргазиев, ватерполистка Анна Тимофеева, пловцы Анна Егорова, Анастасия Гуженкова, Илья Дружинин, борцы Заурбек Сидаков и Артур Найфонов, тхэквондист Максим Храмцов, тяжелоатлет Тимур Наниев, волейболисты Артем Вольвич и Игорь Кобзарь.

Вот какой отклик по итогам Игр в Токио написал всем югорчанам чемпион Олимпиады Максим Храмцов.

- Хотелось бы сказать, что я безумно горжусь выступлением наших спортсменов на этих Олимпийских играх! Хочу поблагодарить всех жителей Нижневартовска, Югры в целом за ту поддержку которую мы, спортсмены, чувствовали находясь на Олимпийских играх без зрителей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера