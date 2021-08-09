Югра принесла в копилку российской сборной рекордное число медалей

Из 20 золотых медалей, завоеванных россиянами на Олимпиаде в Токио, три принесли спортсмены из Югры. Кроме того, югорские атлеты завоевали на Олимпийских играх еще серебряную и бронзовую награды. В общей сложности пять медалей (!) из 71 одной, которые заслуженно получили олимпийцы России, югорские. И это при том, что население региона по численности всего, как отдельно взятый город-миллионник: во всем округе живет 1,6 миллиона жителей.

Олимпийский результат Югры нагляднее всего говорит о том, насколько развит спорт в округе, причем как профессиональный, так и любительский. По сути, олимпийский успех спортсменов из Югры - это итог целенаправленной стратегии и тактики властей региона по развитию спорта на протяжении всего последнего десятилетия. В Югре один за другим строятся большие и малые современные спортивные центры. И не только в больших городах, но и в самых отдаленных небольших поселениях. Некоторые из спортивных комплексов уникальны и практически не имеют аналогов в России.

Например, в Югорске действует самый большой в округе и один из крупнейших на Урале физкультурно-спортивных центров. В нем проводят занятия по мини-футболу, волейболу, боксу, акробатике, баскетболу, восточным единоборствам и целому ряду других дисциплин. Отметим: в Югре проводятся соревнования не только всероссийского, но и международного уровня.

По сути олимпийский результат югорчан - закономерный итог мудрой политики по развитию спорта в регионе. Без создания прочной базы, без массового спорта, без вовлечения детей в занятия физкультурой и спортом невозможно было бы добиться такого успеха.

Напомним: еще раз громкие имена спортсменов из Югры, выложившихся по полной и завоевавших награды для России, для родной Югры.

Первое золото взял Максим Храмцов. Югорчанин выиграл первую в истории России золотую медаль по тхэквондо. В решающем поединке спортсмен из Нижневартовска победил представителя Иордании Салеха Эль-Шарабати с разгромным счетом 20:9. Свою победу он посвятил своей маме, которая ушла из жизни полгода назад.

- Эту победу я посвящаю своей маме, которая жила мной, которая делала абсолютно все, чтобы я стоял на пьедестале с золотой медалью. Спасибо всем, кто болел и верил в меня, - написал спортсмен в Instagram.

Максима тут же, не скрывая эмоций, поздравила на своей странице в соцсетях глава Югры Наталья Комарова.

- Ура!!! Наш Максим завоевал золотую медаль в копилку Российской Федерации. Вместе с тренером Александром Лашпановым Максим Храмцов написал свою значимую страницу в истории российского и мирового олимпийского движения. Спасибо! Я волновалась.

Сейчас Максим, выступавший на Олимпиаде с травмой руки, восстанавливается и готовится провести мастер-классы с юными тхэквондистами региона.

Когда Олимпиада "преодолела экватор", еще одну золотую медаль завоевал югорский боксер Альберт Батыргазиев из Нижневартовска. Он победил в финале в Токио американца Дьюка Регана.

- Поздравляю вас с яркой победой на Олимпийских играх в Японии, - написала в телеграмме губернатор Югры Наталья Комарова. - Вы много трудились, чтобы завоевать титул олимпийского чемпиона. В финальном бою показали несокрушимую волю, высочайшее мастерство, нацеленность на победу. Ваша победа - вклад в олимпийскую историю, историю российского бокса. Югра ликует, ждем вас дома!

Наконец, третье олимпийское золото завоевал югорский борец вольного стиля Заурбек Сидаков. В финальном поединке он одолел белорусского атлета Магомедхабиба Кадимагомедова с разгромным счетом 7:0.

Конечно, губернатор региона, внимательно следившая за выступлениями российской сборной и атлетов, выступавших за Югру особенно, моментально откликнулась и написала в соцсетях.

- Мы верим в наших!!! Ура! Ура! Заурбек завоевал золото и принес еще одну медаль в копилку нашей сборной.

Серебро Олимпийских игр завоевали и югорские волейболисты. Мужская сборная совсем немного уступила в финальной игре французской команде. В составе нашей сборной выступали воспитанники югорской школы Игорь Кобзарь и Артем Вольвич.

Кроме того, борец из Нижневартовска Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль в вольной борьбе. В поединке за третье место в весовой категории до 86 кг он победил Джавраила Шапиева из Узбекистана со счетом 2:0.

Напомним, что в составе сборной олимпийского комитета России на Олимпиаде в Токио приняли участие одиннадцать атлетов из Югры. Это боксер Альберт Батыргазиев, ватерполистка Анна Тимофеева, пловцы Анна Егорова, Анастасия Гуженкова, Илья Дружинин, борцы Заурбек Сидаков и Артур Найфонов, тхэквондист Максим Храмцов, тяжелоатлет Тимур Наниев, волейболисты Артем Вольвич и Игорь Кобзарь.

Вот какой отклик по итогам Игр в Токио написал всем югорчанам чемпион Олимпиады Максим Храмцов.

- Хотелось бы сказать, что я безумно горжусь выступлением наших спортсменов на этих Олимпийских играх! Хочу поблагодарить всех жителей Нижневартовска, Югры в целом за ту поддержку которую мы, спортсмены, чувствовали находясь на Олимпийских играх без зрителей.