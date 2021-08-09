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09.08.2021 09:20
Рубрика: Спорт

Россия выступит на ОИ-2022 под флагом ОКР и с музыкой Чайковского

Текст: Максим Домчев
Санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства будут действовать и на зимней Олимпиаде 2022 года. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине российские спортсмены выступят под флагом ОКР и под музыку Петра Чайковского вместо национального гимна.

Глава ОКР рассказал, что подготовка к Играм-2022 уже идет.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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"Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна", - цитирует Позднякова РИА Новости.

Поздняков отметил, что в Токио многие коллеги поблагодарили за выбор именно этого фрагмента произведения.

На Олимпиаде в Токио сборная России стала третьей по общему количеству выигранных медалей (71) и пятой по числу золотых наград (20).

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