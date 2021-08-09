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Идет  день олимпиады
09.08.2021 02:20
Рубрика: В мире

Украинскую спортсменку вызвали в минобороны из-за фото с российской чемпионкой

Сидя в Киеве, бдительный заместитель министра обороны Украины Анна Маляр раскрыла страшный заговор. Не прошло и четырех дней со дня назначения замом - и сразу такой успех. Оказывается, в олимпийском Токио проведена операция российских спецслужб. И где - прямо в секторе для прыжков в высоту.
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Столичный выпуск № 178(8529)
Фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих с нашей Марией Ласицкене в Киеве сочли "спецоперацией врага". Фото: REUTERS Фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих с нашей Марией Ласицкене в Киеве сочли "спецоперацией врага". Фото: REUTERS
Фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих с нашей Марией Ласицкене в Киеве сочли "спецоперацией врага". Фото: REUTERS

Там сразу после окончания состязаний бронзовый призер Олимпиады юная Ярослава Магучих посмела сфотографироваться с чемпионкой Игр Марией Ласицкене. Больше того, на одном снимке обе держат в руках флаги - красавица Ярослава свой, национальный, Мария - Олимпийского комитета России, а на другом вообще по-дружески обнимаются - общаются, да еще при этом выглядят вполне счастливыми. Так десятилетиями принято: после тяжелой борьбы, где каждый бьется за себя и страну, олимпийцы делают традиционное фото на память.

Фото: РИА Новости
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Но Анна (Ганна) Маляр, даром что только заняла кресло зама, мигом разобралась в ситуации. В "Фейсбуке" Анны Васильевны появился комментарий, который обязательно стоит привести, чтобы понять, что же сегодня происходит. Но совсем не в Японии. А на Украине.

"Наш бронзовый призер в Токио Ярослава Магучих является младшим лейтенантом ВСУ. В сборную Украины вошли 60 армейских спортсменов. Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, выступавшей от команды Олимпийского комитета России (сборная России не участвовала в Олимпиаде по решению Спортивного арбитражного суда (САС), вызвало возмущенную реакцию в обществе.

Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понять, что в Украине продолжается российско-украинская война. Это вводит определенные ограничения и ответственность.

Настоящее следование спортивным традициям, пример - фото объятий с российскими спортсменами, когда они тоже становятся призерами, сразу же используется врагом как информационно-психологическая пушка, которая демонстрирует миру, что их здесь нет".

То есть неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых мы искренне болеем, может стать объектом информационных спецопераций врага.

Вместе с этим, пожалуйста, прекратите издеваться над Ярославой, пока мы не услышим ее собственные объяснения.

Ярослава Магучих сейчас находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня назначена встреча с ней. Я сообщу об итогах разговора".

Как же поносят девушку - спортсменку, младшего лейтенанта, красавицу, которая только что была кумиром государства, в котором сегодня рождается так мало настоящих спортивных героев. Вот кого жаль и за кого больно

Позвольте, но ведь это же маразм, тяжелая клиника. Да, девушку-юниорку зачислили младшим лейтенантом. Классная спортсменка, в свои девятнадцать уже вице-чемпионка мира, а теперь и олимпийский призер, которых в команде Украины, увы, не так много, как в прежние более счастливые времена. Подтверждение - не очень почетное для некогда спортивной страны 44-е место в общем медальном зачете с единственной золотой наградой. Может, об этом и надо бы побеспокоиться Маляр. Но она-то ищет и находит иное - иноформационную спецоперацию врага. Анну Васильевну даже не жалко. Вроде бы на фото в "Фейсбуке" приятная женщина - юрист. Но что несет. Нам-то все равно, кто руководит в Киеве военным министерством. Не все равно другое: до чего могут довести такие больные фантазии.

И еще о важном. Фото Ярославы Магучих действительно вызвало нездоровую реакцию у ошалевших от русофобии, в мозги вдолбленной. Как же поносят девушку - спортсменку, младшего лейтенанта, красавицу, которая только что была кумиром государства, в котором сегодня рождается так мало настоящих спортивных героев. Вот кого жаль и за кого больно.

Сколько же великолепных спортсменов из Украины поднимались в свое время и вместе на пьедесталы. Сергей Бубка, Валерий Борзов, Олег Блохин... Какие добрые были отношения. Впрочем, тогда никто как-то и не думал о национальной принадлежности. Была семья. Теперь распавшаяся. Но значит ли это, что даже за фото с олимпийской чемпионкой из России в Киеве можно понести серьезное наказание?

Пора лечиться и срочно. Однако зашло настолько далеко, что лекарство требуется очень сильное. Найдется ли врач, который его выпишет?

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