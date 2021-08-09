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Идет  день олимпиады
09.08.2021 06:40
Рубрика: Спорт

Женская сборная России по гандболу в финале Игр уступила соперницам из Франции

Наша женская сборная по гандболу в финале олимпийского турнира потерпела поражение от соперниц из Франции - 25:30. В итоге заняли второе место, заработали серебряные награды. Это вполне достойный результат для команды.
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(8529)
Женская сборная России уже много лет подряд совершенно уверенно держится в элите мирового гандбола. Фото: EPA Женская сборная России уже много лет подряд совершенно уверенно держится в элите мирового гандбола. Фото: EPA
Женская сборная России уже много лет подряд совершенно уверенно держится в элите мирового гандбола. Фото: EPA

Основная фаза нынешних соревнований в японском Токио почти в точности напомнила то, что происходило пять лет назад на победных для нас летних Играх 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро. Сначала - успешный полуфинал с норвежками, а затем - решающий матч против Франции. Вот только если у скандинавской команды российские девушки и сейчас выиграли (27:26), то с "трехцветными", увы, не получилось.

Фото: Getty Images
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По сравнению с предыдущей Олимпиадой изменения в составе национальной сборной произошли значительные, но все же основной костяк из триумфаторов Рио сохранился.

Ключевой момент - легендарный наставник Евгений Васильевич Трефилов по состоянию здоровья уже не возглавляет команду. Его место сперва занял испанский специалист Амброс Мартин, однако он был уволен не только из-за слабых результатов, но и своего недостаточно тщательного отношения к порученному делу. А на тренерский мостик заступил малоизвестный прежде в широких кругах, но пользующийся заслуженным авторитетом во внутренней кухне отечественного женского ручного мяча Алексей Алексеев.

Во вчерашнем финале россиянки на протяжении долгого времени держались более чем достойно. Подопечные Алексеева даже лидировали с разрывом в два гола в стартовые минуты - 3:1 после броска Полины Кузнецовой. Вскоре француженкам удалось выйти вперед, затем начались так называемые "качели" - либо равенство сторон, либо минимальный перевес одной из команд.

На перерыв после 30 минут чистого времени игры оппоненты ушли при счете 15:13 в пользу француженок.

Во второй половине, на 39-й минуте игры, после попадания в чужую сетку ворот от Владлены Бобровниковой снова равенство - 16:16. Однако соперницы дальше стали стремительно уходить вперед, бросать и бежать к олимпийскому золоту. Обидно - вскоре пропускаем сразу два мяча, начинаем отставать. И уже на 43-й минуте имеем катастрофические "минус четыре", а дальше и вовсе уступаем уже 16:22. Эффективной и результативной погони за "уходящим поездом" у российской команды никак, к большому сожалению, не получилось.

Полина Кузнецова: Проиграли Франции мы сами, нам элементарно не хватило сил. Ждали, когда же все-таки выйдем на пик формы, а его не было - все шло ровно

- Проиграли Франции мы сами, нам элементарно не хватило сил. Ждали, когда же все-таки выйдем на пик формы, а его не было - все шло ровно. Под занавес игры, в концовке, мы просто стали "умирать", - сказала Полина Кузнецова. - Да, были в "яме", в ужасной. Нас на тренировках нагружали, говорили - хватит сил вполне себе на две недели, но вот не хватило. В команде все были очень уставшие и очень замученные. Тем не менее я очень счастлива - у нас серебряные награды. До медалей мы "доползли", и это хорошо.

Баскетбол

Двойным успехом представителей США завершился баскетбольный турнир. Мужская сборная, составленная из звезд сильнейшей клубной лиги мира НБА, так называемая "Дрим Тим" ("Команда-Мечта") очередного созыва, в финале с трудом и скромным разрывом "плюс пять" ­обыграла французов - 87:82. Бронза у Австралии, которая во встрече за третье место оказалась сильнее Словении, - 107:93. У женщин американки в решающей игре взяли верх над Японией - 90:75. Отметим сенсационный взлет к серебру хозяек. Ранее они никогда столь громкого успеха не добивались. На третьем месте француженки, победившие в игре за бронзу Сербию - 91:76.

Подготовил Илья Трисвятский

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