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Рубрика: Общество

На курильском острове Кунашир открылась школа серфинга

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области

В городе Южно-Курильске на острове Кунашир открылась школа серфинга. Заниматься в ней могут все желающие, дети и подростки - бесплатно, сообщается на сайте областного минспорта.

Фото: iStock
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Занятия разделены на несколько этапов. Преподавателем первого курса-интенсива стал Педро Барбудо - действующий тренер сборной России по серфингу. До этого он тренировал юниорскую сборную Португалии и помог ей добиться многочисленных побед.

- В апреле мы объехали с проводниками почти всю тихоокеанскую сторону острова и выбрали четыре места, подходящих для проведения тренировок. Это прекрасная возможность открыть серфинг на Кунашире для мирового сообщества, - рассказал Барбудо.

Кроме местных жителей в первом этапе занятий поучаствовали покорители волн из Москвы, Санкт-Петербурга, Находки, Якутска и Владивостока.

Второй этап пройдет в середине августа под кураторством одного из лучших серф-инструкторов России - Максима Фомина. А третий состоится со 2-го по 16-е сентября.

1 апреля этого года на Кунашире прошли первые в истории официальные тренировочные мероприятия для сборной команды РФ по серфингу.

Справка "РГ"

В 2015 году Федерация серфинга России добилась признания серфинга в качестве официального вида спорта в нашей стране. В 2016-м классический серфинг включили в программу летней Олимпиады.

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