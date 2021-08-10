В Саратовской области по нацпроекту детей приобщат к спорту

В Саратовской области по проекту "Тренер" федеральной программы "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" детям помогают выбрать вид спорта для занятий.

Как рассказали в пресс-службе областного министерства молодежной политики и спорта, для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организовали экскурсию в новый Дворец водных видов спорта, который открылся в январе этого года. Спортивный объект также был построен в рамках нацпроекта.

- У ребят горели глаза, им было очень интересно. Они своими глазами смогли увидеть наш замечательный Дворец, который отвечает всем современным требованиям для подготовки профессиональных спортсменов. Очень рада, что после экскурсии мы провели для ребят полноценную тренировку. Они опробовали стартовые тумбы, выполнили целый комплекс упражнений, - рассказала заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарке и каноэ, победитель и призер мировых первенств Наталия Стукальская.

Спортивный проект "Тренер", в рамках которого была устроена экскурсия, совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) реализует областное министерство молодежной политики и спорта области и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона.

Главная задача проекта - привлечь детей к занятиям спортом, к здоровому образу жизни.

- Ребенку не просто решить, каким спортом он будет заниматься. Поэтому мы в рамках этого проекта даем детям возможность попробовать себя в разных видах спорта. После экскурсии и тренировки, многие из них решили заниматься плаваньем, - сообщил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Как отметили в областном министерстве, "Тренер" - это комплексная программа социализации подростков не только через спорт, но и с помощью наставничества и патриотического воспитания. Программа, помимо спортивных тренировок, подразумевает посещение музеев, концертов, работу с подшефными пенсионерами, а также мастер-классы с известными спортсменами и проведение товарищеских встреч и турниров. Мероприятия проводятся во время летних каникул.

Проект "Тренер" стартовал в регионе летом этого года. В начале августа ребята приняли участие в товарищеском футбольном матче на стадионе "Локомотив" с профессиональными спортсменами. А тренировку-разминку перед матчем для подростков провел силач Вячеслав Максюта.