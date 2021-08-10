СМИ: "Барселона" сделала еще одно предложение Лионелю Месси

Нападающий Лионель Месси получил еще одно предложение от "Барселоны", несмотря на то, что уже состоялась прощальная пресс-конференция. Об этом сообщает La Porteria.

Переговоры с представителями Месси якобы взял на себя генеральный директор клуба Ферран Ревертер.

🚨🚨ÚLTIMA HORA



‼️‼️ PROPOSTA FCB-MESSI



El Barça li fa una última proposta a Leo Messi



L’argentí i el club negocien de matinada una oferta que arriba després del comiat



L’opció del Barça no està del tot tancada



Ferran Reverter, CEO del club, és l’interlocutor pic.twitter.com/niBhT0vKhO — La Porteria (@Laporteriabtv) August 9, 2021

Напомним, "Барселона" и 34-летний Лионель Месси не смогли подписать контракт из-за ограничений, введенных Ла Лигой. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта сообщил о предстоящем переходе Месси в "ПСЖ". В свою очередь, сам футболист во время прощальной пресс-конференции заявил, что пока не подписал контракт с новым футбольным клубом, а "ПСЖ" назвал одним из возможных вариантов продолжения своей карьеры.