СМИ: "Лейпциг" заинтересован в трансфере полузащитника "Динамо" Захаряна

В сферу интересов немецкого "РБ Лейпциг" попал полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян.

По данным "Спорт-Экспресс", немецкий клуб может активировать опцию выкупа прав на 18-летнего спортсмена. В то же время отмечается, что на данный момент вероятность трансфера маловероятна.

Внимательно следит за российским хавбеком и лондонский "Челси", отмечает издание.

Арсен Захарян выступает за "Динамо" с 2020 года, его контракт действует до конца июня 2024 года. Стоимость полузащитника оценивается в 4 млн евро. В нынешнем сезоне спортсмен провел три матча в Российской премьер-лиге, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.