Хачанов сыграет с Карацевым во втором круге в Торонто

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира ATP в Торонто, переиграв в трех сетах представителя Великобритании Кэмерона Норри - 6:4, 5:7, 6:4.Следующим соперником Хачанова станет Аслан Карацев.

Нынешнее лето пока складывается очень успешно для Карена: на Уимблдоне он впервые в карьере дошел до четвертьфинала, где, ведя по сетам, уступил Денису Шаповалову, а на Олимпиаде в Токио ему удалось и вовсе добраться до финала одиночного разряда. Какую концовку сезона выдаст Хачанов - большая загадка. Сам он считает, что последние результаты помогут ему вернуться на прежние позиции.

- Хорошее выступление на Уимблдоне придало мне уверенности. Конечно, все это помогает показывать теннис, который я демонстрировал в Японии. Однако всегда хочется большего. Надеюсь, смогу прибавить в конце сезона, - отметил Карен в интервью atptour.com.

Первый матч в Торонто сегодня вечером по Москве проведет Андрей Рублев. Седьмая ракетка мира встретится с Фабио Фоньини. В то же время Даниил Медведев свой первый поединок провел накануне с Александром Бубликом (Казахстан), и его результат стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

В Канаду Рублев приехал в новом статусе - олимпийского чемпиона. Да, "золото" в миксте не стоит сравнивать с аналогичным достижением в одиночном турнире, но, как бы то ни было, россиянин сейчас явно на кураже.

И все же к матчу с Фоньини Андрею стоит подойти со всей серьезностью. По личным встречам лучше показатели у итальянца: пять побед против трех. При этом последние два поединка остались за россиянином. Последний из них состоялся недавно на Уимблдоне в рамках третьего круга - 6:3, 5:7, 6:4, 6:2 в пользу Рублева.

Тем временем

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный мировой рейтинг. В топ-10 произошло лишь одно изменение: Стефанос Циципас обошел Рафаэля Надаля и дебютировал в топ-3. Полностью первая десятка выглядит следующим образом: Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Рафаэль Надаль (Испания), Александр Зверев (Германия), Доминик Тим (Австрия), Андрей Рублев (Россия), Маттео Берреттини (Италия), Роджер Федерер (Швейцария) и Денис Шаповалов (Канада).