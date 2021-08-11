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11.08.2021 22:30
Рубрика: Спорт

Юные хоккеисты сразятся за Кубок Александра Овечкина

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 182(8533)
Накануне в Подмосковье стартовал хоккейный турнир на Кубок Александра Овечкина.
Александр Овечкин внимательно следит за юными талантами, которые станут будущим нашего хоккея. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Александр Овечкин внимательно следит за юными талантами, которые станут будущим нашего хоккея. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Александр Овечкин внимательно следит за юными талантами, которые станут будущим нашего хоккея. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В течение недели 12 команд мальчиков 2009 года рождения будут бороться за главный трофей соревнований. Отметим, что "Ови Cup" проходит в Московской области уже в третий раз, первый турнир состоялся в 2018 году. Это уникальный турнир, подобного которому нет в России. Разумеется, ежегодно к участникам выходит сам прославленный хоккеист. Александр тепло приветствует участников, вручает подарки и награды.

Юниорская сборная России по хоккею выиграла Кубок Глинки/Гретцки

В этом году в турнире принимают участие 12 команд из регионов России и из-за рубежа: "Динамо" (Москва), "СКА-Стрельна" (Санкт-Петербург), "Трактор" (Челябинск), ЦСКА (Москва), "Салават Юлаев" (Уфа), "Авангард" (Омск), "АкБарс" (Казань), "Локомотив" (Ярославль), "Атлант" (Московская область), "Химик" (Московская область), "Спартак" (Москва), а также команда из Чехии "Рыцари".

Отборочные игры Кубка Александра Овечкина будет принимать Ледовый дворец "Арена "Мытищи", а финальные баталии юных хоккеистов, а также игра за "бронзу" пройдут на льду Арены имени Владимира Петрова в Красногорске 14 августа 2021 года.

Напомним, что в этом сезоне Овечкин продлил контракт с клубом НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" еще на пять лет.

Новое соглашение подписано на сумму почти в 48 миллионов долларов. С момента перехода в НХЛ в 2005 году Овечкин играет в "Вашингтоне", являясь капитаном клуба.

"Я все еще не утратил страсти, все еще хочу становиться лучше. Поэтому был рад подписать контрак,т с клубом, в котором отыграл карьеру в Северной Америке. У меня в жизни было всего два клуба - "Динамо" в Москве и "Кэпиталз" в Вашингтоне. Для меня это важно", - сообщил Овечкин журналистам.

А пока в НХЛ пауза, Александр отдыхает, но при этом внимательно следит за новостями. Накануне наша юниорская сборная выиграла престижный турнир - Кубок Глинки/Гретцки.

Александр Овечкин мечтает сыграть за сборную России на Играх в Пекине

В решающем матче российской команде противостояла сборная Словакии. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счетом 7:2.

"Наши парни второй раз подряд берут Кубок Глинки/Гретцки. 35 голов и 5 побед в 5 матчах - мощь. Поздравляю! Так держать, мужики!" - отреагировал на событие Александр.

Понятно, что очень многих болельщиков и специалистов волнует вопрос участия игроков из НХЛ в пекинской Олимпиаде, которая должна стартовать через полгода.

Пока окончательной ясности нет, но Овечкин в разговоре с корреспондентом "РГ" выразил надежду, что мечты сбудутся:

Родители юных нижегородских хоккеистов рассказали о "Золотой шайбе"

- Что скрывать, Олимпиада - это мечта для любого спортсмена, и я очень надеюсь, что все сложится как надо. Пока давайте не будем спешить и обождем. Конечно, я мечтаю о таком турнире, но пока оставлю это при себе.

Тем временем женская сборная России объявила состав на стартующий чемпионат мира по хоккею в Калгари.

За медали мирового первенства будут бороться вратари: Валерия Меркушева ("СКИФ", Нижегородская область), Надежда Морозова ("Динамо-Нева", Санкт-Петербург), Анна Пругова ("Агидель", Уфа).

Защитники: Мария Баталова, Анна Шибанова (обе - "Агидель", Уфа), Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе - "СКИФ", Нижегородская область), Лиана Ганеева, Юлия Смирнова (обе - "Динамо-Нева", Санкт-Петербург), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе - "Торнадо", Московская область).

Нападающие: Александра Вафина, Фануза Кадирова, Кристи Шашкина (все - "Динамо-Нева", Санкт-Петербург), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, София Лифатова (все - "Бирюса", Красноярск), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина (все - "Агидель", Уфа), Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Екатерина Лихачёва, Ландыш Фаляхова (все - "СКИФ", Нижегородская область).

Профессия обязывает

Накануне Игр-2020 в Токио Всероссийская ассоциация летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС), Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) и спортивное радио "Движение" предложили спортивным журналистам и болельщикам предугадать, сколько золотых, серебряных и бронзовых медалей завоюет сборная России на Олимпиаде.

Точную цифру - 71 медаль (соответственно 20 -28 - 23) не назвал никто. Ближе всех к истине - победитель этого Олимпийского конкурса - москвич Валерий Подымов. Он предположил, что у российской команды будет 21 золото, и оказался почти прав. Среди еще трех лучших прогнозистов - Владимир Лазарев, город Канаш (Республика Чувашия), Игорь Каменев из подмосковных Бронниц и заместитель редактора отдела спорта "Российской газеты" Максим Домчев. Тут уж, как говорится, профессия обязывает. Эта четверка и будет награждена ВАЛОВС сувенирами с олимпийской символикой.

Николай Долгополов

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