Медведев хочет реабилитироваться за Олимпиаду

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев матчем против Александра Бублика стартует на турнире серии "Мастерс" в Торонто, где будет лидером посева. Это первый выход на корт для Медведева после проигранного четвертьфинала на Олимпиаде в Токио.

Тогда Даниил описал свои эмоции предельно четко: ужасно обидно и стыдно. Так что в Канаде он нацелен бороться за титул.

- Я посеян под первым номером, так что все, кроме финала, буду считать плохим результатом, - приводит слова Медведева пресс-служба ATP. - Хочу показать хороший теннис, хочу выиграть. Знаю, что, когда игра на харде складывается, меня довольно тяжело победить. С другой стороны, конкуренция очень серьезная: любой может обыграть любого. Тут все непредсказуемо.

Одолеть серебряного призера Олимпийских игр тоже завидный результат. Вчера уже после подписания этого номера "РГ" Карен Хачанов, добравшийся до олимпийского финала, встречался с британцем Камероном Норри. Против россиянина играли сложные перелеты: за последние три дня он побывал на трех континентах - из Азии полетел в Европу на 2,5 дня, а потом - в Северную Америку. Проблемы акклиматизации никто не отменял, но Карен сейчас на подъеме.

- Я неплохо выступил на Уимблдоне, за несколько недель до Олимпиады. Я набрал форму и стал позитивнее мыслить о перспективах. Конечно, все это поспособствовало тому, что я смог реализоваться в Японии, - цитирует Хачанова ATP. - Матч за матчем я пытался принять вызов и преодолеть трудности, искал решения для каждого отдельного матча, для каждого отдельного розыгрыша. Это помогло дойти до финала. Я всегда хочу большего. Жаль, что не получилось взять "золото", но нужно отдать должное Александру Звереву, он также отыграл потрясающий турнир. В любом случае это был успешный турнир для меня и для моей страны, моей семьи. Сейчас я хочу дальше улучшать игру. Тем более именно в Канаде я показываю хороший теннис.

Напомним, что в свой дебютный визит в Торонто Хачанов дошел до полуфинала. Через год в Монреале снова сыграл полуфинальный матч. В прошлом году канадская серия турниров не состоялась из-за пандемии, поэтому сейчас Карен полон решимости наверстать упущенное.