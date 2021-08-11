После вылета из ЛЧ "Спартак" сыграет в групповой стадии Лиги Европы

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Спартак" потерпел поражение от "Бенфике" - 0:2. Уступив по сумме двух встреч португальцам со счетом 0:4, красно-белые выбыли из престижного европейского клубного турнира.

Продолжить выступление на международной арене московский клуб сможет только на групповом этапе Лиги Европы.

17 и 18 августа состоятся первые игры раунда плей-офф ЛЧ, ответные матчи - 24 и 25 августа. В основную сетку Лиги чемпионов выйдут победители этих противостояний, поигравшие же отправятся в Лигу Европы.