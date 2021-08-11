Родители олимпийской чемпионки открыли школу спортивной стрельбы

24-летняя воспитанница ярославской СШОР № 3 имени В. И. Русанова (секция пулевой стрельбы), чья серебряная медаль стала первой наградой российской сборной на Олимпиаде в Токио, называет свои тренировки и соревнования только одним словом - "работа". И просто старается выполнить эту работу максимально качественно.

Талант увидел дедушка

- На соревнованиях я стараюсь не думать о медалях. Я прежде всего концентрируюсь на своей работе. Лучше думать о том, как выполнить ее качественно, с наслаждением, и тогда все будет хорошо, - уверена спортсменка.

Эта Олимпиада для Анастасии первая, но список наград у нее внушительный: она бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер Европейских игр в Минске, двукратная чемпионка Европы, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы. А начался путь на пьедесталы с обычной пневматической винтовки-переломки у дедушки на даче: дед заметил, что внучка метко стреляет по мишеням, рассказал об этом Настиному отцу, а тот взял да и отвел 12-летнюю девочку в спортивную секцию - к тренеру Светлане Александровне Самухиной, которая работает с ней до сих пор. Олимпийская медалистка сегодня вспоминает, что "поначалу было странно, но потом втянулась". Потому что просто не понимала тогда, что такое стрельба, какой это интересный вид спорта.

- На протяжении спортивного пути очень много людей со мной было рядом: и родители, и тренеры, и школьные учителя, и преподаватели в вузе. Я всем очень благодарна, всех помню и всех люблю, - говорит она сегодня. По решению тренерского состава впереди у нее полугодовой отпуск. За это время спортсменка рассчитывает "восстановиться, выдохнуть, расслабиться" и с новыми силами начать очередной олимпийский цикл.

Такой продолжительный перерыв на отдых в жизни Анастасии будет впервые, потому что домой получается приезжать обычно на несколько дней или неделю, реже - на две недели, а потом на месяц опять приходится уезжать на сборы. И так круглый год.

Полтора часа неподвижно

- Это действительно работа, - полностью согласен с олимпийской медалисткой ее отец Валерий Анатольевич. - Потому что у Насти, даже когда она находится на самоподготовке дома, каждый день по две тренировки: либо общефизические, либо в тире. Утренняя и вечерняя с перерывом на обед, то есть это полноценный рабочий день.

По его словам, думать, что в стрельбе достаточно постоять недолго с винтовкой, сделать 20 выстрелов - и все будет нормально, в корне ошибочно. Для достижения серьезного результата стрелку, кроме хорошей физической подготовки, нужно уметь предельно концентрироваться и жестко контролировать свои эмоции. Причем все это выходит на такой уровень, что изумляются даже близкие.

"Дыхание замирает и сердце как будто тоже останавливается. Это мне помогает"

- Настя может стоять полтора часа с наведенной на цель винтовкой, не двигаясь с места. То есть точечку нарисовала на стене и стоит целится. Так она тренируется. Я всегда этому поражаюсь, я бы так не смог, - рассказывает Валерий Анатольевич о домашних тренировках дочери.

Сосредоточенность на цели у Анастасии в этот момент настолько велика, что процессу мешают даже посторонние мысли.

- Когда стою,- признается ярославская спортсменка, - думаю только о стрельбе, о том, как я выхожу, мишень завожу, замираю и нажимаю - все. Дыхание замирает, и сердце как будто тоже останавливается. Это мне помогает.

Поэтому отсутствия большого количества зрителей на трибунах в Токио (немного их все-таки было, в частности журналисты) Настя, можно сказать, не заметила:

- Мы, стрелки, стараемся уходить в себя, работать только наедине с собой, поэтому, даже если бы трибуны были полными, я бы все равно продолжала концентрироваться исключительно на себе и делать свою работу.

Тем, что она начала думать "не о том", Анастасия объясняет и последний, не очень удачный выстрел, лишивший ее золотой медали, хотя она лидировала вплоть до заключительного раунда. В итоге китаянка Цянь Ян набрала 251,8 балла, Анастасия Галашина - 251,1, а "бронза" досталась швейцарке Нине Кристен, отстававшей от соперниц с большим отрывом (230,6 балла).

- Голова помешала. Ничто другое не может помешать. Нужно только на себя обращать внимание. Просто не о том начала думать, потеряла концентрацию, волнение взяло верх. Но это нормально, ничего страшного, просто надо сделать выводы на следующий олимпийский цикл, - волю эмоциям Анастасия не дает даже после возвращения из Японии, когда напряжение осталось позади.

Своя школа

А вот Настиным родителям ночью на 24 июля, когда они смотрели соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди женщин в прямом эфире, нервы пришлось успокаивать валерьянкой.

- Это очень тяжело эмоционально, невероятно тяжело. Мы болели с мамой Насти Ольгой Павловной, бегали по комнатам. Немного отлегло, когда остались три участницы. То есть это явно пьедестал. Вот тут, конечно, думаю, и тренерский состав, и мы, родители, выдохнули. Сказали: да, все, это здорово. А когда Настя взяла "серебро", буквально через пять минут начались звонки от знакомых и друзей, поздравления. Ночь не спали, конечно, - вспоминает Валерий Галашин.

Кстати, пока Настя была в Японии, Галашины открыли собственную школу спортивной стрельбы, о которой давно мечтали. И после "серебра" ярославской спортсменки желающие обучаться этому виду спорта там обрывают телефоны. Упор здесь хотят сделать на общефизической подготовке, которой сейчас в этих секциях нет (Анастасия Галашина: "С общефизической подготовкой я столкнулась только в сборной, и эта проблема общероссийская, потому что дети в юниорскую сборную приходят слабые"), а также на психологическом сопровождении. Валерий Галашин ради этого даже поступил в магистратуру факультета психологии ЯрГУ. Тема его научного интереса - психологический портрет спортсмена-стрелка.

- Все наши тиры оборудованы по ГОСТам 1970-х годов. То есть это просто стрелковая галерея. На самом деле спортсмен должен готовиться многосторонне. При тире, стрельбище обязательно должен быть спортивный зал: беговая дорожка, тренажерный зал, комнаты психологической разгрузки. Мы вводим все это, - говорит Валерий Галашин. И признается, что мода на какой-то вид спорта, как теперь в Ярославле - на стрельбу, это, конечно, неплохо, но ребенку он должен подходить. Для чего и требуется психологическое сопровождение.

Хотя сама Анастасия уверена, что никакими особенными качествами спортсмен-стрелок от своих коллег из других видов спорта не отличается. Все, по ее мнению, стандартно: требуются целеустремленность, напористость, трудолюбие.

- Просто надо быть сильным человеком, - резюмирует серебряный призер Олимпиады в Пекине.

При этом в амулеты и счастливые ритуалы девушка не верит и считает, что их у спортсменов быть просто не должно:

- Зачем быть суеверным человеком, цепляться за какие-то мелочи? Это не про меня. Думаю, что лучше спортсмену не связывать с этим свою карьеру.

Дословно

Михаил Груздев, ректор Ярославского государственного педагогического университета, где Анастасия Галашина учится на пятом курсе:

- В начале первого соревновательного дня, когда узнали, что россиянка получила медаль Олимпиады, мы испытали огромное чувство гордости за нашу страну. Я в то же утро получил сообщения и от министра просвещения РФ Сергея Сергеевича Кравцова, и от ректоров всех без исключения наших педагогических университетов. Мы все, безусловно, испытали радость за победу Анастасии и гордость за нашу великую страну.