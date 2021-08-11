Чемпиона Олимпиады Дениса Аблязина встретили в Городе Спутнике

В родную Пензу из Токио вернулся семикратный призер Олимпиады по спортивной гимнастике Денис Аблязин. Триумфально завершившего выступления на Играх спортсмена торжественно встретили на родине. Церемония чествования прошла на фонтанной площади Города Спутника, где собрались местные жители и гости микрорайона.

- Мы думали, где лучше провести такую встречу. Спутник - очень популярное место, мы видим, сколько людей бывает здесь на набережной каждый вечер. Поэтому решили именно здесь организовать общение со звездой большого спорта. Многие смогут лично познакомиться с чемпионом, взять автограф, поддержать его, - пояснил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

На встречу с Денисом Аблязиным пришли сотни людей. Болельщики задавали волнующие их вопросы, а затем устроили автограф-сессию. На всем протяжении встречи на груди у гимнаста красовались две увесистые медали - золотая и серебряная, завоеванные в упорной борьбе на Олимпиаде в Токио.

Напомним, Денис Аблязин отобрался на Олимпиаду с большими усилиями после тяжелой травмы в конце 2019 года. Несмотря на проблемы со здоровьем, он достойно выступил в опорном прыжке, где набрал одинаковое количество баллов со спортсменом из Южной Кореи. Судьи отдали российскому спортсмену серебро, сославшись на изменения в правилах. Зато в командных соревнованиях гимнастов Денис Аблязин получил долгожданное золото, впервые за последнее время.

Болельщики не скупились на комплименты в адрес спортсмена. В Городе Спутнике многие увлекаются разными видами спорта и сами участвуют в различных соревнованиях, которые регулярно проводятся для любителей и профессионалов.

- Наши спортсмены оказались на голову выше соперников. Мы все за них болели. Очень гордимся нашим земляком. Денис Аблязин выступил достойно, получил две медали. Это отличный результат, он принес славу нашему региону. Это подтолкнет наших жителей к дальнейшим занятиям спортом и поддержанию здорового образа жизни. Для этого в Спутнике созданы все условия, - говорит застройщик Рафик Ибрагимов.

Денис Аблязин признался, что любит гулять по набережной Спутника, где в любое время года есть, чем заняться: воркаут, хороший пляж, настоящие волейбольные площадки. Видно, что все продумано и сделано для людей - с душой и на долгое время.

- Спасибо всем, кто пришел сегодня. Я, действительно, очень рад, что пришли и дети, и их родители. Мне очень приятно, что все вы болели, переживали за нас. Мы сделали все, что от нас зависело, сражались, как могли, - обратился гимнаст к присутствовавшим болельщикам.

На сегодняшний день Денис Аблязин - самый именитый спортсмен Пензенской области - рекордсмен по общему числу олимпийских медалей в зачете. Для него это была уже третья Олимпиада, в общей сложности он добыл семь медалей разного достоинства.

- Денис восстановился после тяжелой травмы и в составе сборной команды России завоевал командную золотую медаль. 26 лет мы ждали этот успех от сборной России. Сейчас у Дениса семь олимпийских наград. Это выдающийся успех, - отметил Григорий Кабельский.

Встречи с легендарными пензенскими спортсменами пообещали сделать регулярными для жителей Спутника.

Болельщики долго не отпускали спортсмена, выстроившись в очередь за автографом. Вечером на набережной в честь российских олимпийцев прогремел праздничный салют. Жители и гости Города Спутника надолго запомнят этот олимпийский торжественный вечер.