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Рубрика: Происшествия

Завершено расследование дела о растрате бюджетных средств в ВК "Омичка"

Текст: Наталья Козлова

На скамью подсудимых сядет бывший генеральный директор некоммерческого партнерства "Волейбольный клуб "Омичка" Сергей Шелпаков, которому предъявлено обвинение в растрате. Главное следственное управление СК завершило расследование и передало дело в суд.

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Эта история началась в январе, когда граждане из Омской области обратились на личный прием к Александру Бастрыкину и рассказали ситуацию в "Омичке". Жаловались бывшие работники женского волейбольного клуба, который был признан банкротом и прекратил свое существование в 2016 году. Они рассказали про невыплату заработной платы и про другие нарушения закона бывшим руководством команды.

Глава СК потребовал передать материалы в центральный аппарат ведомства и изучить их на предмет хищения и мошенничества во время существования волейбольного клуба.

- Следователи установили, что Шелпаков 25 сентября 2015 года предоставил бухгалтеру волейбольного клуба счет, содержащий ложные сведения о том, что ООО "РСС Менеджмент" якобы оказало НП "Волейбольный клуб "Омичка" услуги по поиску места проведения учебно-тренировочного сбора волейбольной команды в Словакии, и дал ей указание об оплате данного счета, - объяснили в СК.

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После этого бухгалтер перечислила деньги на расчетный счет компании, указанной в счете. Но дело в том, что эти работы были произведены работником волейбольного клуба "в рамках выполнения им своих должностных обязанностей".

В СК подсчитали, что в результате действий гендиректора бюджету Омской области был причинен ущерб на сумму более 300 тысяч рублей. Для возмещения ущерба по ходатайству следствия суд арестовал имущество Шелпакова на 385 тысяч рублей.

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