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Рубрика: Спорт

Как в регионах Северо-Запада встретили олимпийцев

Текст: Мария Голубкова (СЗФО)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 181(8532)
В Токио завершились Олимпийские игры. Спортсмены Северо-Запада привезли на родину целый набор наград.
Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото. В ее составе — Светлана Колесниченко из Гатчины. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото. В ее составе — Светлана Колесниченко из Гатчины. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото. В ее составе — Светлана Колесниченко из Гатчины. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Золотая медаль весит почти полкилограмма. Петербургским спортсменам за такую награду выплатят по пять миллионов рублей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту. Такое вознаграждение полагается Василисе Степановой, которая в составе женской сборной России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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"Вот и подошли к концу Олимпийские игры, - написала она в своем Instagram. - Так долго ждали, и все так быстро прошло. Но воспоминания останутся на всю жизнь в самых ярких красках".

Размер премии от города за серебряные олимпийские медали в два раза меньше - 2,5 миллиона рублей. Эту сумму получит, к примеру, Василиса Степанова, которая в соревнованиях по академической гребле вместе с Еленой Орябинской заняла второе место. Еще одно серебро в гребле - у одиночницы из Северной столицы Анны Прикатень. Такую же выплату получат члены мужской сборной России по волейболу, в составе которой есть петербургские игроки, - она вышла в финал Олимпийских игр в Токио, но проиграла Франции.

Денежная награда за третье место составляет 1,5 миллиона рублей. Чествовать предстоит петербургскую дзюдоистку Мадину Таймазову.

Также предусмотрены денежные награды за 4,5 и 6-е места - 600, 400 и 300 тысяч рублей соответственно. Участие в Олимпийских играх без призовых мест в Смольном оценили в 50 тысяч рублей. Тренеры спортсменов получат аналогичные суммы.

Интересно, что Олимпийские игры в Токио отмечаются как "2020" - они должны были состояться в прошлом году, однако помешала пандемия. Чемпионками "круглой даты", к примеру, назвали российских синхронисток. Они победили в командных соревнованиях, набрав в произвольной программе 98,8000 балла, в общей сумме - 196,0979. Серебряные медали у китайской сборной, бронза - у украинок.

- Светлана Колесниченко из Гатчины - в составе сборной России по синхронному плаванию с 2011 года, - отметили в правительстве Ленинградской области. - Трехкратная олимпийская чемпионка начала заниматься синхронным плаванием в возрасте шести лет в Гатчинской спортивно-оздоровительной школе под руководством заслуженного тренера России Ирины Белоусовой.

Фото: Тотраз Арчегов
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Мария Новолодская в Токио представляла сразу два региона Северо-Запада. Как уточнили в правительстве Новгородской области, спортсменка до 14 лет занималась велоспортом в Великом Новгороде у тренера Александра Большакова, с 2013 года она тренируется в петербургской команде "Локосфинкс", выступает за сборную Санкт-Петербурга. Вместе с напарницей Гульназ Хатунцевой Новолодская завоевала в Токио бронзу на велотреке в парной гонке мэдисон.

Калининградскую область на Олимпиаде в Токио представляли Муса Евлоев, Станислав Шаров, Анна Егорова, Ирина Воронкова - греко-римская борьба, баскетбол 3x3, плавание, волейбол. Мусе Евлоеву, его тренеру Владимиру Хромову и Станиславу Шарову вручены ордена "За заслуги перед Калининградской областью". Специальной награды удостоен старший тренер сборной России по греко-римской борьбе, личный наставник атлета Давид Кадилов. Медалями "За заслуги перед Калининградской областью" отмечены Ирина Воронкова и Анна Егорова.

Тем временем

Вскоре в Токио начнутся XVI Паралимпийские игры, они продлятся с 24 августа по 5 сентября, будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта. Петербург будут представлять восемь спортсменов: Валентина Жагот (академическая гребля), Александра Зяблицева и Андрей Калина (плавание), Евгений Швецов, Александр Костин, Чермен Кобесов, Артем Калашян и Александр Хрупин (легкая атлетика).

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