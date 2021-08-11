Шалимов возглавил ФК "Урал"

Выступающую в Российской футбольной Премьер-лиге команду "Урал" (Екатеринбург) вчера официально возглавил известный в прошлом игрок столичного "Спартака" и сразу пяти итальянских клубов Игорь Шалимов.

Это уже четвертое место работы Шалимова за последние пять лет. До прихода в "Урал" он руководил игрой футболистов "Краснодара", подмосковных "Химок" и грозненского "Ахмата".

Каких-то больших, медальных или трофейных успехов Шалимов нигде как рулевой не добивался, но он уже давно и прочно находится в весьма ограниченной по численности обойме российских тренеров "топ-уровня", поэтому и не остается без работы.

Екатеринбуржцы начинали только берущий разгон нынешний сезон под началом Юрия Матвеева, однако в стартовых трех турах команда набрала лишь одно очко из девяти возможных. При таком результате решение руководства расстаться с тренером выглядит вполне логично.