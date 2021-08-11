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Рубрика: Спорт

Тренер "Спартака" Витория намерен обсудить ситуацию в клубе с Федуном

Текст: Артур Нанян

Главный тренер "Спартака" Руй Витория заявил, что планирует обсудить с владельцем "красно-белых" Леонидом Федуном ситуацию, сложившуюся в клубе.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Накануне спартаковцы во второй раз проиграли португальской "Бенфике" (0:2) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов и вылетели из турнира. Всего москвичи уступили в четырех из пяти встреч при Витории. Помимо поражений, болельщиков команды не могут радовать постоянные скандалы вокруг клуба. Напомним, что на прошлой неделе в отставку ушел спортивный директор "красно-белых" Дмитрий Попов.

"Было бы здорово, если бы я говорил, что хочу того или иного футболиста. Но, работая в таком большом клубе, я не могу говорить об этом публично. У нас непростая ситуация со спортивным директором, с другими вопросами. Нам надо сесть с руководством и обсудить эти вещи, посмотреть, что можно делать, чтобы стало лучше", - отметил Витория на пресс-конференции после матча с "Бенфикой".

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