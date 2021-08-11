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Рубрика: Спорт

В Австрии стартует чемпионат континента по бич-волею

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
Сразу через несколько дней после завершения олимпийского турнира в японском Токио ведущим мастерам пляжного волейбола из европейских стран снова предстоит сражаться в соревновании высокого уровня. В столице Австрии Вене стартует чемпионат Старого Света.

У мужчин и женщин борьбу поведут по 32 пары. Они разделены на восемь групп по четыре дуэта. Играют не по круговой системе, а полуфинал, матч за третье место и мини-финал. Победители напрямую выходят в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые и третьи места, начнут плей-офф с 1/16 финала.

Фото: Phil Walter/Getty Images
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