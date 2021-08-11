В Австрии стартует чемпионат континента по бич-волею

Сразу через несколько дней после завершения олимпийского турнира в японском Токио ведущим мастерам пляжного волейбола из европейских стран снова предстоит сражаться в соревновании высокого уровня. В столице Австрии Вене стартует чемпионат Старого Света.

У мужчин и женщин борьбу поведут по 32 пары. Они разделены на восемь групп по четыре дуэта. Играют не по круговой системе, а полуфинал, матч за третье место и мини-финал. Победители напрямую выходят в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые и третьи места, начнут плей-офф с 1/16 финала.

Россию представляют семь пар: серебряные призеры Олимпиады Вячеслав Красильников - Олег Стояновский, Илья Лешуков - Константин Семенов, Никита Лямин - Тарас Мыськив, Руслан Быканов - Александр Лихолетов; Ксения Дабижа - Светлана Холомина, Мария Бочарова - Мария Воронина, Екатерина Бирлова - Анастасия Фролова.