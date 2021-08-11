В "ПСЖ" Лионель Месси будет получать 35 миллионов евро

Лионель Месси официально стал игроком "Пари Сен-Жермен". Накануне французский клуб представил одного из лучших футболистов в истории, который подписал с парижанами контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

Приезда Месси в Париже ждали около десятка тысяч болельщиков "ПСЖ". Они были у аэропорта, куда аргентинец прилетел вместе с женой и тремя сыновьями, оккупировали проход к гостинице, где временно будет проживать Лионель. Не смогли попасть фанаты только на домашний стадион клуба, где и состоялась презентация игрока.

Покупка Месси стала очередным, возможно, даже главным шагом руководства "ПСЖ" к исполнению мечты - победы в Лиге чемпионов. Парижский клуб практически каждое трансферное окно тратит кучу денег, но такой громкой по именам кампании не было, пожалуй, с 2017 года, когда во французскую столицу переехали Неймар и Килиан Мбаппе. Месси стал последним в списке звезд, которых купил Париж этим летом. Ранее команда пополнилась одним из лидеров сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдумом, великим Серхио Рамосом, чемпионом Европы-2020 и лучшим футболистом турнира Джанлуиджи Доннаруммой, защитником "Интера" Ашрафом Хакими.

По словам президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хелаифи, амбиции Месси соответствуют задачам клуба.

- Рад, что Месси у нас. Он не скрывал своего желания и дальше соревноваться на самом высоком уровне и завоевывать трофеи. Мы хотим того же - побеждать во всех турнирах, - сказал Аль-Хелаифи.

Сам Месси подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности выйти на поле в футболке нового клуба. По неофициальным данным, зарплата Месси в "ПСЖ" составит около 35 миллионов евро с учетом бонусов. Что интересно - в соглашении форварда присутствует пункт о приоритете сборной Аргентины для игрока перед официальными и товарищескими международными матчами. Таким образом, парижане не смогут запретить Лионелю представлять свою страну, если он получит вызов в национальную команду.