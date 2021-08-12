Акинфеев возглавил рейтинг самых преданных футболистов Европы

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил список самых преданных игроков среди топ-10 европейских лиг, сообщает пресс-служба "красно-синих".

Акинфеев защищает цвета армейцев 18 лет, 7 месяцев и десять дней. Ранее была информация, что Игорь намерен завершить карьеру по окончании сезона. Всего за ЦСКА он провел 677 встреч, из которых в 208 ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Контракт Акинфеева с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Возвращаясь к списку самых преданных футболистов, добавим, что вторым в нем идет хавбек "Вест Хэма" Марк Нобл (17 лет, 7 месяцкв, 20 дней), а тройку замыкают Франческо Маньянелли из "Сассуоло", защитник "Осасуны" Ойер и один из лидеров "Ювентуса" Джорджо Кьеллини (у всех по 11 лет, 16 месяцев и 11 дней).