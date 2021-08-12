Баскетболист Швед заключил контракт с ЦСКА

Столичный ЦСКА объявил о заключении контракта с российским защитником Алексеем Шведом, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение со Шведом рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон. Ранее в четверг стало известно, что Алексей покидает "Химки", за которые он выступал с сезона 2015/16.

"Очень рад вернуться домой, в сильнейшую команду Европы. Надеюсь, вместе покажем максимальные результаты, будем над этим усердно работать. С нетерпением жду старта сезона, хочу скорее снова выйти на паркет в цветах ЦСКА", - прокомментировал возвращение в стан армейцев Швед, слова которого приводит официальный сайт "красно-синих".