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12.08.2021 22:30
Рубрика: Спорт

"Челси" одолел по пенальти "Вильярреал" в матче за Суперкубок УЕФА

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 183(8534)
Лондонский "Челси" стал обладателем Суперкубка УЕФА. Английский клуб обыграл по пенальти (1:1, 6:5) "Вильярреал" и во второй раз в истории завоевал этот трофей.
"Челси" завоевал второй трофей за 2,5 месяца. Ранее лондонцы стали обладателями Лиги чемпионов. Фото: Getty Images "Челси" завоевал второй трофей за 2,5 месяца. Ранее лондонцы стали обладателями Лиги чемпионов. Фото: Getty Images
"Челси" завоевал второй трофей за 2,5 месяца. Ранее лондонцы стали обладателями Лиги чемпионов. Фото: Getty Images

Частенько так бывает, что в конце дополнительного времени тренер меняет вратаря. Порой это даже приносит успех, а иногда приводит к скандалам. В один из них два года назад угодил голкипер "Челси" Кепа, отказавшийся уходить с поля перед серией пенальти в финале Кубка английской лиги против "Манчестер Сити". История вызвала резонанс, тогдашний рулевой лондонской команды Маурицио Сарри обвинил своего игрока в отсутствии уважения к партнерам.

Фото: Reuters
"Челси" во второй раз стал победителем Лиги чемпионов

В среду вечером в Белфасте ситуация была противоположная: сам Кепа Аррисабалага был в запасе и его выпустили за минуту до конца овертайма вместо Эдуара Менди. Правда, сделал это не Сарри, а Томас Тухель. Во время серии пенальти Кепа мешал игрокам "Вильярреала" ставить мяч, прыгал, а в решающий момент, когда к "точке" подошел Рауль Альбиоль, что-то долго шептал испанцу. Тактика вратаря "Челси" сработала: он отразил два удара и принес своему клубу победу.

- Понимал, что меня выпустят под пенальти. Старался быть готовым в нужный момент как физически, так и психологически, - отметил Кепа. - В целом матч был тяжелейший. Ребята проделали отличную работу. Соперник тоже был неплох, но медали у нас.

Фантастических результатов с "Челси" добивается Томас Тухель. Немец - первый тренер в истории "синих", сумевший выиграть Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Хотя, когда Тухель только возглавил команду, в его отношении было немало скепсиса. Поговаривали, что он не умеет ладить со звездами, что в ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе почти не разговаривали с ним и игнорировали чуть ли не все его установки. Но, как показывает работа Тухеля в Англии, он умеет находить контакт с лидерами и завоевывать трофеи.

Героем матча стал голкипер «Челси» Кепа. Он вышел на замену за минуту до конца овертайма и отразил два удара в серии одиннадцатиметровых

- Мы очень сильно играли в стартовые 30 минут, но после гола немного сбавили темп. "Вильярреал" заслужил ответный мяч, но мои футболисты отдали все силы ради победы и добились своего. Кто бы что ни говорил, Суперкубок - престижный трофей. И теперь он есть у нас в коллекции, что не может не радовать, - подчеркнул Тухель.

Тренер "Челси" высказался также на тему замены Менди на Кепу. По словам немецкого специалиста, это решение не было спонтанным.

- У нас есть статистика, доказывающая, что Кепа - лучший по отражению пенальти. Аналитики показали мне данные, а затем мы сказали игрокам, что такое может произойти. То, как Менди принял это, - фантастика. Я должен был поступить так ради команды. Рад и за Кепу, и за Менди. Невероятно, когда у тебя в составе есть два таких голкипера, - заявил Тухель.

Что касается "Вильярреала", то для этой команды само по себе участие в матче за Суперкубок - большое достижение. За 98-летнюю историю клуба "желтая субмарина" завоевала лишь один трофей: произошло это несколько месяцев назад, в мае, когда подопечные Унаи Эмери завоевали Лигу Европы, обыграв в серии пенальти "МЮ". Безусловно, Эмери хотелось взять еще один трофей. Тем более что ранее бывший наставник московского "Спартака" дважды упускал возможность победить в Суперкубке, будучи рулевым "Севильи".

Фото: Reuters
"Вильярреал" победил "Манчестер Юнайтед" и выиграл Лигу Европы

- Для меня большая честь представлять "Вильярреал" и испанскую лигу в такой день. Мне не в чем винить футболистов. "Они приложили все усилия и показали фантастическую игру", - считает Эмери.

Одним из самых расстроенных у "Вильярреала" был автор гола в ворота "Челси" Жерар Морено. "Победить нам было не суждено, но мы можем гордиться своим выступлением. "Вильярреал" соперничает с лучшими, порой даже обыгрывает их", - сказал Морено.

Для российских зрителей матч в Белфасте запомнился еще и тем, что судил его Сергей Карасев. Наш рефери отработал почти идеально. Разве что был один эпизод, когда вспылил Тухель, из-за чего Карасев показал ему желтую карточку.

Судейство Сергея и его бригады оценили не только эксперты, но и простые болельщики. "Российский арбитр в Суперкубке УЕФА был великолепен. Так держать", - написал один из фанатов в соцсетях.

Тем временем

Казанский "Рубин" завершил выступление в еврокубках. Российский клуб уступил на своем польскому "Ракуву" (0:1) после ничьей в первом матче (0:0) в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Вторую встречу казанцы доигрывали в меньшинстве из-за удаления Ильи Самошникова, а уже в концовке овертайма хозяева не реализовали пенальти.

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