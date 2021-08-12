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12.08.2021 22:20
Рубрика: Спорт

Футболисты "Локомотива" и "Зенита" сыграют в четвертом туре РПЛ

Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
Четвертый тур Российской премьер-лиги (РПЛ), который пройдет с субботы по понедельник, 14-16 августа, сулит сразу несколько любопытнейших матчей. В центральном из них столичный "Локомотив" примет лидера чемпионата питерский "Зенит".

Для этих команд нынешняя встреча станет уже третьей за последние четыре месяца. В мае соперники встречались в рамках прошлого сезона РПЛ, а не далее как месяц назад команды разыгрывали Суперкубок страны. Оба матча "железнодорожники" предпочли бы не вспоминать: 1:6 и 0:3 в пользу "Зенита" говорят сами за себя.

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Питерцы и сейчас выглядят железными фаворитами. Команда Сергея Семака выиграла три матча на старте, а "Локомотив" хоть и не сильно отстал (две победы плюс ничья) пока не может похвастаться внутренней стабильностью. В частности, слухи о распродаже ведущих игроков москвичам на пользу точно не идут.

Где будем смотреть

14 августа, суббота, "Матч Премьер"

17.30. "Спартак" - "Урал". Прямая трансляция

20.00. "Ростов" - ЦСКА. Прямая трансляция

"Матч! Футбол 1"

17.30. "Нижний Новгород" - "Уфа". Прямая трансляция

"Матч ТВ"

20.00. "Ахмат" - "Динамо". Прямая трансляция

15 августа, воскресенье, "Матч ТВ"

17.30. "Локомотив" - "Зенит". Прямая трансляция

20.00. "Краснодар" - "Арсенал". Прямая трансляция

"Матч Премьер"

20.00. "Рубин" - "Крылья Советов". Прямая трансляция

16 августа, понедельник, "Матч Премьер"

19.00. "Сочи" - "Химки". Прямая трансляция

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