Хачанов уступил Циципасу в третьем круге теннисного "Мастерса" в Торонто

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Торонто встречался с действующим победителем турнира ATP-250 в Атланте Джоном Иснером и проиграл со счетом 5:7, 6:7 (5:7). Американец выиграл уже восемь матчей подряд.

Что касается их совместной статистики, то Рублев играл с Иснером дважды - в 2015 году (Майами) и в 2021-м в Мадриде. В первом случае американец победил со счетом 6:3, 6:4, во втором - 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:4). Хотя это вовсе не значит, что американец был явным фаворитом. Андрей так и сказал: силы равны. "Это казино. Думаю, шансы 50 на 50", - цитирует Рублева официальный сайт ATP.

В другом матче третьего круга серебряный призер Олимпиады в Токио Карен Хачанов уступил греку Стефаносу Циципасу - 6:3, 6:2. Накануне Карен нанес поражение соотечественнику Аслану Карацеву (7:6 (9:7), 6:4). Но размочить счет с Циципасом не смог. Они встречались в четвертый раз, россиянину пока ни разу не удалось победить. Но обижаться на Стефаноса было невозможно. На корте он отпраздновал свой 23-й день рождения.

В первом матче в Торонто Андрей Рублев ощущал скованность, но надеется обрести уверенность по ходу турнира. Фото: Getty Images

Между тем

На женском турнире в Монреале у наших девушек был неудачный день. Вероника Кудерметова уступила гречанке Марии Саккари со счетом 4:6, 7:5, 4:6, а Людмила Самсонова - испанке Саре Соррибес-Тормо (4:6, 3:6). Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова не справилась с представительницей США Джессикой Пегулой (6:1, 3:6, 2:6). Дарья Касаткина проиграла Онс Жабер - 6:2, 3:6, 4:6. А Анастасия Потапова вообще получила травму. Россиянка не смогла завершить матч против американки Кори Гауфф.