Красильников/Стояновский стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу

Серебряные призеры Олимпиады в Токио россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

Красильников и Стояновский, попавшие в группу G, обыграли эстонцев Кусти Нолвака - Марта Тиисаара со счетом 2-0 (21:18, 28:26).

Наш второй дуэт, Никита Лямин и Тарас Мыськив, в первом матче группы С нанесли поражение Александру Самойлову и Янису Шмединьшу из Латвии - 2-0 (27:25, 22:20).

Согласно регламенту турнира участники чемпионата Европы разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. Победители группового раунда пробьются в 1/8 финала напрямую, а команды, занявшие второе и третье места, выходят в 1/16 финала.

Напомним, что Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали "золото" чемпионата мира 2019 года и серебряные медали чемпионата Европы-2020.