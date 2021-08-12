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Рубрика: Спорт

Месси рассказал, как узнал об уходе из "Барселоны"

Текст: Артур Нанян
Новичок "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал о провале переговоров с "Барселоной" по новому контракту, из-за чего ему пришлось покинуть родной клуб.

По словам аргентинца, новость об уходе из испанского клуба ему сообщил отец. Месси отметил, что он почувствовал себя подавленным и не понимал, как теперь сказать об этом жене и трем сыновьям.

Фото: REUTERS
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"Мы с женой заплакали, но нужно было собраться и обо всем рассказать детям. Это было непросто, поскольку в декабре мы им сказали, что будем и дальше жить в Барселоне. Порой мы слишком много думаем о разных проблемах, но дети очень быстро ассимилируются. Они воспринимают вещи иначе. Сыновьям придется адаптироваться, и это хороший опыт для них. Уверен, мы все будем счастливы в Париже", - приводит слова Месси Football Espana со ссылкой на BBC.

С "ПСЖ" Месси подписал контракт на два года с опцией продления еще на один сезон. За парижан он будет выступать под 30-м номером.

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