Минск проводил спортсменов на летние Паралимпийские игры

В пяти видах спорта будут отстаивать честь страны двадцать белорусских спортсменов на XVI Паралимпийских летних играх, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября. Торжественные проводы мастеров спорта в Страну восходящего солнца на самые престижные мировые соревнования для спортсменов с инвалидностью состоялись в четверг, 12 августа, у стелы "Минск-город-герой", передает БЕЛТА.

Кстати, борьбу за медали в этом году белорусские спортсмены будут вести в состязаниях по легкой атлетике, плаванию, дзюдо, парагребле, параканоэ и фехтованию.

Обращаясь с напутственным словом к паралимпийцам, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич подчеркнула, что "достижения в спорте - это не счастливый случай и не везение. Это всегда результат колоссальной работы, веры в собственные силы и огромного желания победить".

Министр напомнила, что национальная команда спортсменов с инвалидностью всегда успешно выступала на Паралимпиаде. Так, на летних Играх в Лондоне в 2012 году Беларусь представлял 31 спортсмен в 7 видах спорта (плавание, легкая атлетика, велоспорт, фехтование, гребля академическая, дзюдо, пауэрлифтинг). Из Туманного Альбиона они привезли 10 медалей, заняв 25-е общекомандное место.

В Рио-де-Жанейро пять лет назад республику представляли 20 спортсменов в пяти видах спорта. Они завоевали десять медалей и заняли 19-е общекомандное место. А на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году выступали 14 белорусских спортсменов в двух видах спорта (лыжные гонки и биатлон), они привезли домой 12 медалей и заняли 8-е общекомандное место.

Министр пожелала спортсменам веры в себя и свои безграничные возможности, показать высокий результат и достигнуть заслуженных побед.