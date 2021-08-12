Один из лучших баскетболистов Европы Алексей Швед перешел в ЦСКА

Свершилось. Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с одним из лучших баскетболистов Европы Алексеем Шведом.

Именно выступая за "Химки", Алексей Швед сделал себе имя в Евролиге. Фото: РИА Новости

То, что Швед не останется в подмосковном БК "Химки", за который он выступал с 2015 года, стало окончательно понятно в июле, когда по финансовым причинам "Химки" были исключены из числа участников сезона Единой лиги 2021/2022. Слухи о том, что переход Алексея в ЦСКА, за который он с перерывами выступал с 2005 по 2012 годы - решенное дело, появились тогда же. Но официально о переходе было объявлено только сейчас, после того, как истек контракт Шведа с "Химками" и он стал свободным агентом. Соглашение игрока с ЦСКА подписано по схеме 1+1.

- Очень рад вернуться домой, в сильнейший клуб Европы, - приводит слова баскетболиста официальный сайт армейцев. - Надеюсь, вместе покажем максимальные результаты. .

Теперь самое интересное - как Швед с репутацией яркого индивидуалиста впишется в коллектив, где командные ценности значат больше, чем в"Химках". Один такой персонаж в ЦСКА уже был, американец Майк Джеймс. Греческий наставник "красно-синих" Димитрис Итудис упорно пытался встроить Джеймса в командный механизм, но договориться с американцем так и не смог. Все закончилось тяжелыми скандалами посреди сезона и расставанием игрока с клубом.

В ЦСКА считают, что ошибок прошлого удастся избежать. Пространный пассаж президента армейцев Андрея Ватутина на сайте клуба посвящен именно этому.

- Возвращение в ЦСКА Алексея Шведа, знаковой для российского баскетбола фигуры, наверняка разделит наших болельщиков и любителей баскетбола на два лагеря, - рассуждает Ватутин. - Полагаю, в первую очередь стоит задать вопрос самим себе: интересно ли нам посмотреть на лучшего игрока нашей страны последних лет в составе команды, которая борется за титул чемпиона Евролиги? Безусловно, да. Есть ли сомнения в том, что столь яркий, индивидуально сильный баскетболист может стать частью игровой системы Итудиса, принять правила клуба? Ответ на этот вопрос дадут только жизнь и игра, будущее представляется невероятно интересным.

Приводится и мнение Димитриса Итудиса, которому предстоит взаимодействовать со Шведом непосредственно. Грек, по крайней мере, на словах тоже полон энтузиазма.

- Он понимает, что значит работать в ЦСКА вместе с нашими важными игроками, которые принесли клубу много титулов, играют здесь много лет. Он готов прибавить свои умения к командному уравнению, чтобы работать над достижением общей цели, - подчеркнул Итудис.

Димитрис Итудис: Швед готов добавить свои умения к командному уравнению, чтобы работать над достижением общей цели

Напоследок - немного статистики. После возвращения из Национальной баскетбольной ассоциации, где Швед за разные клубы выступал с 2012 по 2015 год, он - лидер Евролиги по среднему количеству очков за матч (20,3). Дважды Алексей получал приз Альфонсо Форда, как лучший снайпер турнира. В прошлом сезоне, несмотря на крах "Химок", россиянин стал лучшим в "регулярке" Евролиги по результативности (19,8), передачам (7,7), количеству точных трехочковых (3,1) и игровому времени (32,5). В Единой лиге он также был лидером по очкам за матч (23,3) и вторым по передачам (8). Посмотрим, как изменится его статистика в ЦСКА.