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12.08.2021 21:35
Рубрика: Спорт

31-й теннисный Кубок Кремля стартует 16 октября с классификации

Текст: Николай Долгополов
Как уже сообщалось на нашем сайте, Кубок Кремля по теннису, в прошлом году не проводившийся, возвращается в Москву. А сегодня пресс-служба Кубка назвала точные сроки его начала и количество участников.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Классификационные соревнования пройдут 16-17 октября, а основной турнир - с 18 по 24 октября. К услугам теннисистов сразу две соседние арены - Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой с центральным кортом и Дворец спорта "Лужники" с двумя площадками.

Медведев хочет реабилитироваться за Олимпиаду

В женской квалификационной сетке изменения: в ней не 32 спортсменки, а 24. У мужчин, как и прежде, 16 человек.

В основных сетках 28 игроков у мужчин и женщин, в женском и мужском парных разрядах по 16 пар.

Ну а сколько болельщиков будет допущено на трибуны, зависит от того, как сложится эпидемиологическая обстановка.

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