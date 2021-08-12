31-й теннисный Кубок Кремля стартует 16 октября с классификации

Как уже сообщалось на нашем сайте, Кубок Кремля по теннису, в прошлом году не проводившийся, возвращается в Москву. А сегодня пресс-служба Кубка назвала точные сроки его начала и количество участников.

Классификационные соревнования пройдут 16-17 октября, а основной турнир - с 18 по 24 октября. К услугам теннисистов сразу две соседние арены - Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой с центральным кортом и Дворец спорта "Лужники" с двумя площадками.

В женской квалификационной сетке изменения: в ней не 32 спортсменки, а 24. У мужчин, как и прежде, 16 человек.

В основных сетках 28 игроков у мужчин и женщин, в женском и мужском парных разрядах по 16 пар.

Ну а сколько болельщиков будет допущено на трибуны, зависит от того, как сложится эпидемиологическая обстановка.