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12.08.2021 14:22
Рубрика: Спорт

Аксенов наградил олимпийского призера из Крыма Глеба Бакши

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Глава РК Сергей Аксенов наградил боксера из Крыма и бронзового призера завершившейся в Токио Олимпиады Глеба Бакши медалью "За доблестный труд" и вручил спортсмену сертификат на один миллион рублей. Об этом руководитель региона сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Фото: РИА Новости
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Он также поблагодарил тренера боксера Ивана Карандеева и подарил ему в знак признательности за заслуги часы и сертификат на 500 тысяч рублей. По словам Аксенова, Иван Николаевич вложил в воспитанника много сил и умений.

Кроме того, глава республики выразил признательность родителям Бакши за воспитание достойного крымчанина, а самому спортсмену пожелал новых достижений.

Напомним, в полуфинале Олимпиады выступавший в весовой категории до 75 килограммов Бакши завоевал бронзу, уступив Хеберту Соузе из Бразилии.

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