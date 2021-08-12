В Ростове отремонтировали десять пришкольных стадионов

Ростов-на-Дону активно готовится к началу нового учебного года. Большое внимание сегодня власти уделяют спортивному развитию юных горожан, а также состоянию пришкольных стадионов. То, как ведутся ремонтные работы, проинспектировал глава города Алексей Логвиненко.

Десять пришкольных стадионов из девятнадцати уже отремонтированы. Так, к примеру, в Кировском районе города готовы спортивные площадки в школах № 80, №47 и лицее № 2, в Первомайском районе - в гимназии № 19, отремонтированы стадионы в гимназии № 25 Октябрьского района, в Классическом лицее № 1 Железнодорожного района, в школе № 91 Первомайского района, в школе № 94 Пролетарского района и в Советском районе - в лицее № 58 и гимназии № 95.

- На объектах мы оборудуем футбольные поля, круговые и линейные беговые дорожки, зоны для волейбола и баскетбола, атлетические городки и ямы для прыжков в длину. Бесспорно, все это очень важно и несомненно будет востребовано, - уверен Алексей Логвиненко.

Стоит отметить, что для улучшения материально-технической базы спортивных сооружений и создания комфортных условий для занятия спортом юных ростовчан ежегодно выделяются бюджетные средства на капитальный ремонт и устройство физкультурно-спортивных зон образовательных учреждений города.

Уточним, в 2021 году из бюджета города выделено 220,9 миллиона рублей на капитальный ремонт и устройство 18 физкультурно-спортивных зон образовательных учреждений города, из резервного фонда Правительства Ростовской области - 2,7 миллиона рублей на устройство спортивной площадки в лицее № 13.

Кроме того, в рамках инициативного бюджетирования в 2021 году выделены средства в сумме 3,1 млн. рублей и будет выполнено устройство физкультурно-оздоровительного, научно - познавательного комплекса "Покорители Космоса" на территории МБДОУ № 117.