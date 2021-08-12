В Ростове отремонтировали десять пришкольных стадионов

Новости

Умерла актриса Уна Стаббс, миссис Хадсон в сериале "Шерлок" 18:46
Adidas сообщила о возможной продаже Reebok 18:35
Больше всего россияне гордятся Гагариным, Пушкиным и Ломоносовым 18:27
Группировка МЧС в Якутии пополнится вертолетами Ми-8 и Ми-26 18:23
Талибы объявили о захвате Кандагара 18:09
В Мордовии начали выплату помощи пострадавшим от урагана 18:06
В Москве иномарка снесла пешеходов на остановке 18:05
В Курганской области заключенный убил сотрудника колонии 17:38
Почти 80% россиян считают себя патриотами 17:34
Площадь активного горения в Мордовском заповеднике выросла до 90 гектаров 17:34
Минск проводил спортсменов на летние Паралимпийские игры 17:26
Том Харди рассказал о фильме "Веном 3" 17:15
Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ 16:54
Под Калугой перезахоронили останки 124 расстрелянных гитлеровцами жителей 16:46
Лавров: Запад прекрасно знает о принадлежности Крыма России 16:36
В ФНС опровергли сообщение о платившем чужие долги налоговике 16:24
ЦБ: Отраслевые финпотоки говорят о продолжении экономического роста 16:09
Первым секретарем ЦК БРСМ избран Александр Лукьянов 16:07
Исследование: В Европе резко подорожают новые автомобили 15:57
На Ямале инвалиду травмировали ногу при посадке на самолет 15:49
Лавров: Москва полагается на оценки США в вопросе сроков падения Кабула 15:40
Вышедшую из комы певицу МакSим перевели из реанимации в общую палату 15:36
Завершено расследование дела против экс-прокурора Новосибирска 15:31
Средний чек по ипотеке в России снизился впервые с ноября 15:21
Испанские кинематографистки протестуют против вручения награды Деппу 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
12.08.2021 18:46
Рубрика: Общество

В Ростове отремонтировали десять пришкольных стадионов

Текст: Елена Мелихова
Ростов-на-Дону активно готовится к началу нового учебного года. Большое внимание сегодня власти уделяют спортивному развитию юных горожан, а также состоянию пришкольных стадионов. То, как ведутся ремонтные работы, проинспектировал глава города Алексей Логвиненко.
Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Десять пришкольных стадионов из девятнадцати уже отремонтированы. Так, к примеру, в Кировском районе города готовы спортивные площадки в школах № 80, №47 и лицее № 2, в Первомайском районе - в гимназии № 19, отремонтированы стадионы в гимназии № 25 Октябрьского района, в Классическом лицее № 1 Железнодорожного района, в школе № 91 Первомайского района, в школе № 94 Пролетарского района и в Советском районе - в лицее № 58 и гимназии № 95.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
В Ростове внедрена система раздельного сбора мусора

- На объектах мы оборудуем футбольные поля, круговые и линейные беговые дорожки, зоны для волейбола и баскетбола, атлетические городки и ямы для прыжков в длину. Бесспорно, все это очень важно и несомненно будет востребовано, - уверен Алексей Логвиненко.

Стоит отметить, что для улучшения материально-технической базы спортивных сооружений и создания комфортных условий для занятия спортом юных ростовчан ежегодно выделяются бюджетные средства на капитальный ремонт и устройство физкультурно-спортивных зон образовательных учреждений города.

Уточним, в 2021 году из бюджета города выделено 220,9 миллиона рублей на капитальный ремонт и устройство 18 физкультурно-спортивных зон образовательных учреждений города, из резервного фонда Правительства Ростовской области - 2,7 миллиона рублей на устройство спортивной площадки в лицее № 13.

Кроме того, в рамках инициативного бюджетирования в 2021 году выделены средства в сумме 3,1 млн. рублей и будет выполнено устройство физкультурно-оздоровительного, научно - познавательного комплекса "Покорители Космоса" на территории МБДОУ № 117.

В регионах Общество Образование Спорт Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону: энергия, инвестиции, интеллект