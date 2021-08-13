Баскетбольная "молодежка" сыграет в четвертьфинале ЧМ среди девушек

В Венгрии проходит чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 19 лет. Сборная России без поражений выступила на групповом этапе, преодолела барьер 1/8 финала и в четвертьфинале встретится с командой Мали.

В турнире принимают участие 16 сборных. На предварительном раунде они были разбиты на четыре квартета, но даже аутсайдеры не выбывали из дальнейшей борьбы. На этой стадии в зависимости от занятых мест шло распределение команд по сетке плей-офф.

Россиянки в группе разгромили Аргентину (73:42), затем нанесли поражение хозяйкам соревнований венгеркам (70:56), а на финише борьбы в квартете наша команда уверенно взяла верх над сборной Тайваня (72:45).

В 1/8 финала благодаря первому месту в группе соперник достался не самый сложный - победа над Египтом со счетом 85:55. И вот теперь снова оппонент из Африки. Игра с Мали состоится в пятницу.

Россиянки выступают в таком составе: защитники Вероника Логинова (МБА, Москва), Яна Пашковская ("Енисей", Красноярский край), Мария Родионова ("Динамо", Курск), Олеся Туманова (МБА), Яна Эльберг ("Динамо" К), форварды Анастасия Бочарова (МБА), Анастасия Олаири Косу ("Динамо" К), Екатерина Кошечкина (МБА), Анастасия Одинцова ("Спарта энд К", Видное), Кристина Савкович (МБА), Эльза Сиразутдинова ("Спарта энд К"), центровая Валерия Яковлева (МБА).

Возглавляет команду Александр Ковалев, он же наставник национальной сборной, которая недавно достойно выступила на чемпионате Европы.