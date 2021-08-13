Илья Леонов: Сборная России - среди фаворитов

Главный тренер женской сборной России по пляжному футболу Илья Леонов рассказал корреспонденту "РГ" о стартующем Межконтинентальном кубке, который пройдет в Москве 13 августа и станет репетицией чемпионата мира.

13-15 августа в Москве пройдет женский Межконтинентальный кубок по пляжному футболу. Накануне стартового матча наставник сборной России Илья Леонов рассказал об ожиданиях от него корреспонденту "РГ".

Каким образом отбирались команды на турнир?

Илья Леонов: По приглашению организаторов. Тестовый турнир, посчитали, что есть четыре сильнейшие сборные: Россия, Бразилия, Испания и США. На данный момент это так.

Как вы оцениваете готовность нашей сборной перед турниром?

Илья Леонов: Готовы хорошо. Девчонки немного отдохнули. Сегодня провели тренировку, нашли несколько шероховатостей, будем их устранять. Нужно очень хорошо начать турнир. Соперники все очень сильные. Только после завтрашней игры могу сказать насколько во всеоружии подошли к этому турниру.

Удалось ли вам вызвать всех лучших футболисток, или же есть проблемы с составом?

Илья Леонов: Все сильнейшие вызваны. Есть небольшие травмы еще с чемпионата России. Мы сделаем все возможное, тем более девчонки стремятся скорее восстановиться. Думаю, завтра будут все в строю.

Круговая система турнира - это хорошо или плохо для таких соревнований?

Илья Леонов: Нормальная система, четыре команды, каждая сыграет с каждой. Америка приехала в очень хорошем состоянии, с боевым составом, поэтому завтра будет важно хорошо начать.

Можно ли нашу сборную назвать фаворитом турнира?

Илья Леонов: Одним из фаворитов точно можно назвать. Все сборные будут претендовать на высокий результат. Будут играть роль много нюансов, кто выиграет, например, в дополнительное время, кто в основное.

Есть ли слабые стороны у сборной США?

Илья Леонов: Они мало играют с вратарём, расставляются два в два. У них есть большой плюс, они хорошо играют 3 в 1. В последнее время мы с такими командами редко сталкивались.

Какого соперника опасаетесь больше всего? А с кем будет "финальный" матч?

Илья Леонов: В первом матче нам надо набрать три очка, а дальше уже пойдет все легче. Америку считают неким аутсайдером среди четырех сборных, но мы сегодня посмотрели их тренировку и раскатку, и они в полном порядке. Привезли еще девчонок с большого футбола, который у них достаточно развит. Все футболистки у них крепкие, опытные, поэтому завтра для нас финал.

На кого из наших лидеров будет сделана ставка?

Илья Леонов: Ставка будет на командные действия, потому что в каждой игре у нас может проявить себя новый игрок. Лично никого не хочу выделять. Желаю сейчас девчонкам только здоровья и без травм.

Расскажите про сам турнир, ведь женский Межконтинентальный кубок проводится впервые.

Илья Леонов: Да, впервые в истории женского пляжного футбола Межконтинентальный кубок, в России на стадионе чемпионата мира - это грандиозное событие. Будет допуск трех тысяч болельщиков, думаю, все придут, ведь билет бесплатные.