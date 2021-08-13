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13.08.2021 07:27
Рубрика: Спорт

Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Торонто

Текст: Артур Нанян
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Джеймса Дакворта в поединке третьего круга турнира в Торонто - 6:2, 6:4.
Фото: Vaughn Ridley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Vaughn Ridley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Vaughn Ridley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Следующим соперником Медведева станет поляк Хуберт Хуркач, которому Даниил сенсационно уступил в четвертом круге Уимблдона в начале июля. Что касается матча с Даквортом, то, по словам Медведева, ему пришлось непросто, поскольку он впервые противостоял Джеймсу.

Фото: Reuters
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"Дакворт хорошо выглядел, особенно вначале. Мне удалось вырваться вперед, и это сбило его с ритма. Когда играешь с кем-то в первый раз - это сложно, потому что не знаешь, чего ожидать от соперника. Иногда нужно просто найти какие-то моменты во время матча, зацепиться за свой шанс и не упускать его", - отметил Даниил.

Ранее из соревнований в Торонто вылетели Карен Хачанов и Андрей Рублев, уступившие Стефаносу Циципасу и Джону Изнеру соответственно. Кроме того, Хачанов и Рублев проиграли в 1/8 финала парного турнира в Канаде колумбийскому дуэту Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара - 3:6, 4:6.

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