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13.08.2021 18:15
Рубрика: В мире

Националисты призвали олимпийского чемпиона из Украины "валить в Африку"

Текст: Юрий Чернов
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Украинский олимпийский чемпион Жан Беленюк подвергся расистским нападкам со стороны группы молодых людей в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Напомним, что борец Беленюк принес Украине единственно золото на состоявшейся в Токио Олимпиаде.

Фото: REUTERS
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"Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!" Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально", - написал Беленюк.

Судя по тем вопросам, которые борец греко-римского стиля и депутат Верховной рады задал в своем посте подписчикам, этот случай задел спортсмена за живое.

"Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?! Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые готовы положить жизнь для ее прославления?!" - написал он.

Ранее портал Strana.ua сообщал о нападках на Беленюка со стороны украинских националистов из-за того, что тот в бытовом общении использует русский язык. В его адрес посыпались обвинения в незнании "мовы", а также вопросы вроде, "что делает на Украине этот москаль".

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