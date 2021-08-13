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Идет  день олимпиады
13.08.2021 02:43
Рубрика: В мире

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих философски отнеслась к травле

Бронзовый призер Олимпиады в Токио, легкоатлетка Ярослава Магучих вернулась в четверг на Украину, раздираемую страстями по поводу ее совместного фото со спортсменкой из России Марией Ласицкене. Националисты и русофобы обрушились на нее с оскорблениями. Дошло до крайности. Печально известная Ирина Фарион даже назвала "биомусором" ту, кто уже немало сделал для прославления Украины.
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Столичный выпуск № 183(8534)
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Как заявил единственный обладатель золотой медали минувшей Олимпиады из Украины, серебряный призер Рио-2016 борец Жан Беленюк, "спортсмены - особые люди", у которых нет времени обращать внимание на политику, тем более в 19 лет. Сам он в таком возрасте и мечтать не мог о таком успехе, которого достигла Магучих. Коллегу по сборной он назвал "героем" и призвал прекратить травлю.

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Похожим образом высказались и другие члены украинской сборной. Так двукратный призер Игр-2020 Людмила Лузан (гребля) заявила, что нет ничего плохого в том, чтобы обняться и сфотографироваться на пьедестале, так проявляется уважение к соперникам. А каратист Станислав Горуна напомнил, что снимок на пьедестале является частью олимпийских традиций. "Олимпиада - это о дружбе, объединении и уважении независимо ни от чего. Олимпиада доказывает всем однозначно, что спорт вне политики! В Олимпиаде нет политики! Есть спортивный дух и здоровая конкуренция! Немного еще бизнеса", - отметил Горуна.

Сама Магучих философски отнеслась к обрушившейся на нее травле. "У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует - это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее", - заявила спортсменка. По ее словам, все спортсмены поздравляют друг друга после соревнований, фотографируются вместе, и никакой политики в этом нет. Первое, что она собирается сделать по возвращении домой - пообщаться со своей семьей. "У меня есть крестница, я очень по ней скучала", - поделилась легкоатлетка.

Как отметила Магучих, она готова пойти на встречу с только что назначенной на пост замминистра обороны Анной Маляр, вызвавшей спортсменку на разговор. Примечательно, что сама Маляр имеет лишь опосредованное отношение к армии, в которую младшим лейтенантом зачислена Магучих. На Украине Маляр приобрела известность своими русофобскими высказываниями, сделала карьеру благодаря участию в различных ток-шоу в качестве психолога. Так что вред своими "профессиональными" навыками она украинскому спорту уже успела нанести.

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