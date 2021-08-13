Новости

Эксперты прокомментировали антикартельные проверки ФАС в ретейле 16:19
Сбивший трех человек в Воронеже водитель уснул за рулем 16:06
Семьи погибших при взрыве в Воронеже получат по миллиону рублей 15:59
Военные потушили лесной пожар у якутского поселка Бясь-Кюёль 15:51
"Магнит", X5 Group и "Лента" готовы сотрудничать с ФАС 15:50
Путин проведет заседание госсовета по образованию 15:50
Как на дорогах работают камеры на среднюю скорость 15:48
Биржевая цена Аи-92 вновь побила рекорд 15:47
Лукашенко пояснил, как видит смену власти в Беларуси 15:37
Эксперт оценил вероятность картельного сговора в ретейле 15:35
Фото: певицу МакSим выписали из больницы 15:18
Пискарев: Бельгийская НПО находилась в поле зрения комиссии Госдумы 15:17
Убивший пятерых в британском Плимуте покончил собой 15:15
В Ярославле на матчи ХК "Локомотив" не пустят без прививки 15:08
Минпросвещения удвоило планы по числу школ, которые отремонтируют в 2022 году 15:03
Съезд "Единой России" пройдет 24 августа 15:01
Лавров предложил учредить День поисковика 15:01
Минцифры полностью перешло на российское ПО в электронном правительстве 15:00
В МЧС уточнили, что упавший вертолет на Камчатке лежит на глубине 110 метров 14:47
Более семи тысяч школ в России требуют капитального ремонта 14:40
"Рубин" убрал Деспотовича из заявки на сезон после скандала 14:38
Карелова: Всем пострадавшим от взрыва автобуса в Воронеже помогут 14:31
ООН: Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы 14:29
В Воронеже автомобиль сбил трех человек на тротуаре 14:22
Певицу МакSим выписывают из больницы 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
13.08.2021 15:08
Рубрика: Общество

В Ярославле на матчи ХК "Локомотив" не пустят без прививки

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" объявил о продаже абонементов на матчи команды в предстоящем Чемпионате КХЛ только болельщикам с сертификатами о вакцинации от COVID-19.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Пензенских студентов без прививки не поселят в общежитие

Это правило будет действовать с 13 по 25 августа.

В клубе подчеркивают, что в ХК будут оставаться копии сертификатов, чтобы исключить двойные продажи по одному сертификату разным лицам.

- При этом категорически запрещается передавать абонементы третьим лицам. В случае нарушения данного требования, а также в случае несоблюдения масочного режима нарушители будут удалены из здания "Арены-2000" без возмещения стоимости конкретного матча, - предупредили в клубе.

Рассадка болельщиков будет производиться с учетом социальной дистанции.

В ХК "Локомотив" выразили надежду на то, что болельщики воспримут ограничения с пониманием, и предложили вместе сделать посещение хоккейных матчей в Ярославле комфортным и безопасным для здоровья.

В регионах Общество Здоровье Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Вакцинация от коронавируса