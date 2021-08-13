В Ярославле на матчи ХК "Локомотив" не пустят без прививки

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" объявил о продаже абонементов на матчи команды в предстоящем Чемпионате КХЛ только болельщикам с сертификатами о вакцинации от COVID-19.

Это правило будет действовать с 13 по 25 августа.

В клубе подчеркивают, что в ХК будут оставаться копии сертификатов, чтобы исключить двойные продажи по одному сертификату разным лицам.

- При этом категорически запрещается передавать абонементы третьим лицам. В случае нарушения данного требования, а также в случае несоблюдения масочного режима нарушители будут удалены из здания "Арены-2000" без возмещения стоимости конкретного матча, - предупредили в клубе.

Рассадка болельщиков будет производиться с учетом социальной дистанции.

В ХК "Локомотив" выразили надежду на то, что болельщики воспримут ограничения с пониманием, и предложили вместе сделать посещение хоккейных матчей в Ярославле комфортным и безопасным для здоровья.