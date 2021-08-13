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13.08.2021 17:00
Рубрика: Спорт

Главный тренер клуба КХЛ "Адмирал" Востриков покинул свой пост

Текст: Артур Нанян
Фото: vk.com/hcadmiral Фото: vk.com/hcadmiral
Фото: vk.com/hcadmiral

Сергей Востриков ушел с поста главного тренера команды Континентальной хоккейной лиги "Адмирал".

Фото: Getty Images
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Как сообщает официальный сайт клуба из Владивостока, соглашение с Востриковым расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанного главного тренера назначен Олег Горбенко.

Востриков возглавил "Адмирал" в апреле этого года. Ранее специалист работал в клубе Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Молот-Прикамье" и команду Азиатской хоккейной лиги "Сахалин". Будучи игроком, Востриков выступал за "Торпедо" из Тольятти (ныне "Лада"), воскресенский "Химик" и столичный ЦСКА.

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