Главный тренер клуба КХЛ "Адмирал" Востриков покинул свой пост

Сергей Востриков ушел с поста главного тренера команды Континентальной хоккейной лиги "Адмирал".

Как сообщает официальный сайт клуба из Владивостока, соглашение с Востриковым расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанного главного тренера назначен Олег Горбенко.

Востриков возглавил "Адмирал" в апреле этого года. Ранее специалист работал в клубе Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Молот-Прикамье" и команду Азиатской хоккейной лиги "Сахалин". Будучи игроком, Востриков выступал за "Торпедо" из Тольятти (ныне "Лада"), воскресенский "Химик" и столичный ЦСКА.