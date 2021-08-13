Олимпийский задел: Осенью в Ростове появятся новые спортивные объекты

Новости

ВС Татарстана оставил под стражей сооснователя пирамиды Finiko 10:12
Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух 10:07
На Камчатке нашли упавший в озеро вертолет 10:06
Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за прогноза о двухмесячной норме осадков 09:55
Финляндия возвращает антиковидные ограничения 09:54
В Челябинске уровень сероводорода в воздухе вырос из-за пожаров в Якутии 09:48
Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене ученого Куранова 09:43
Названы самые востребованные вакансии будущего в России 09:38
Проценко назвал три главных симптома постковидного синдрома 09:37
В Крыму педагога вуза задержали за передачу взятки в 200 тысяч рублей 09:30
Структуры минобороны РФ и КНР установили побратимские отношения 09:17
Владимир Ефимов: Москва живет без "подушки безопасности" 09:14
В районах Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожаров в Мордовии 09:09
Семьи погибших при крушении вертолета Ми-8 получат по два миллиона 09:05
Названа основная версия взрыва автобуса в Воронеже 09:03
Финансист назвал способ защитить сбережения 08:57
СК показал видео с места взрыва воронежского автобуса 08:45
Синоптик предупредил россиян о новой климатической эпохе 08:44
Рослесинфорг назвал объемы незаконной заготовки древесины 08:00
Битцевский лес не пострадает при реконструкции подстанции "Битца" 07:41
Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА 07:37
СМИ: УЕФА готов ввести потолок зарплат вместо финансового фэйр-плей 07:20
Доктор Павлова рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19 07:10
Слуцкий назвал поражение "Рубина" от "Ракува" самым драматичным в карьере 07:08
Сергей Шойгу в Китае наблюдает за совместными учениями РФ и КНР 06:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
13.08.2021 09:36
Рубрика: Спорт

Олимпийский задел: Осенью в Ростове появятся новые спортивные объекты

Текст: Валерий Николаев
На олимпийских играх в Токио атлеты из Ростова-на-Дону показали прекрасные достижения: из 71 награды сборной России они завоевали 14 медалей. Достигнутый результат стал закономерной демонстрацией работы спортсменов и их тренеров.
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Для популяризации здорового образа жизни и развития спортивной инфраструктуры нынешний год объявлен в донской столице - Годом спорта.

Губернатор региона Василий Голубев и глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко проинспектировали, как в городе реализуется программа по строительству спортивных объектов.

- Посетили в ходе объезда спортплощадки лицея № 58 имени Бориса Бульбы и Сергея Щеткова. Они капитально отремонтированы. Здесь оборудованы футбольное поле, беговые дорожки, зона для волейбола и баскетбола, тренажеры, - отметил Алексей Логвиненко.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
В Ростове отремонтировали десять пришкольных стадионов

Готовность строящегося на гребном канале "Дон" комплекса специализированных трасс для занятий велоспортом составляет 78 процентов. Объект имеет трассу для маунтинбайка, протяженностью более 1200 метров, и стадион класса BMX со сборной трибуной на 300 мест. Предусмотрен трек на 478 метров, открытая площадка для занятий скейтбордом и другими видами спорта.

- Это современное пространство город получит уже осенью. Стоимость работ составляет более 200 миллионов рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов, - отметил Алексей Логвиненко.

Кроме того, запланирована установка двух модульных спортивных залов и капитальный ремонт стадиона "Арсенал". Модернизированы будут более 20 спортивных площадок в жилых районах и отремонтированы 19 спортивных стадионов общеобразовательных учреждений.

Крытый футбольный манеж в Ростовском областном училище олимпийского резерва еще строится. Готовность объекта составляет более 43 процента. Работы планируется закончить в следующем году.

Кроме того, в микрорайоне Левенцовский продолжается строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательными бассейнами. Объем инвестиций составляет более одного миллиарда рублей. Реализация проекта предусматривает три этапа. Первый этап завершится к концу этого года, второй - к концу 2023 года.

Кстати

Ростовчан приглашают принять участие в акции "Поздравь Олимпийца!". Участникам необходимо используя хэштег #ПоздравьОлимпийца разместить пост в социальных сетях. В нем нужно не только поздравить чемпиона, но и список литературы о спорте. Акция проводится до 30 октября.

Глава региона В.Голубев и мэр города А. Логвиненко осмотрели спортивные объекты. Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
В регионах Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону: энергия, инвестиции, интеллект