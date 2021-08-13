Олимпийский задел: Осенью в Ростове появятся новые спортивные объекты

На олимпийских играх в Токио атлеты из Ростова-на-Дону показали прекрасные достижения: из 71 награды сборной России они завоевали 14 медалей. Достигнутый результат стал закономерной демонстрацией работы спортсменов и их тренеров.

Для популяризации здорового образа жизни и развития спортивной инфраструктуры нынешний год объявлен в донской столице - Годом спорта.

Губернатор региона Василий Голубев и глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко проинспектировали, как в городе реализуется программа по строительству спортивных объектов.

- Посетили в ходе объезда спортплощадки лицея № 58 имени Бориса Бульбы и Сергея Щеткова. Они капитально отремонтированы. Здесь оборудованы футбольное поле, беговые дорожки, зона для волейбола и баскетбола, тренажеры, - отметил Алексей Логвиненко.

Готовность строящегося на гребном канале "Дон" комплекса специализированных трасс для занятий велоспортом составляет 78 процентов. Объект имеет трассу для маунтинбайка, протяженностью более 1200 метров, и стадион класса BMX со сборной трибуной на 300 мест. Предусмотрен трек на 478 метров, открытая площадка для занятий скейтбордом и другими видами спорта.

- Это современное пространство город получит уже осенью. Стоимость работ составляет более 200 миллионов рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов, - отметил Алексей Логвиненко.

Кроме того, запланирована установка двух модульных спортивных залов и капитальный ремонт стадиона "Арсенал". Модернизированы будут более 20 спортивных площадок в жилых районах и отремонтированы 19 спортивных стадионов общеобразовательных учреждений.

Крытый футбольный манеж в Ростовском областном училище олимпийского резерва еще строится. Готовность объекта составляет более 43 процента. Работы планируется закончить в следующем году.

Кроме того, в микрорайоне Левенцовский продолжается строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательными бассейнами. Объем инвестиций составляет более одного миллиарда рублей. Реализация проекта предусматривает три этапа. Первый этап завершится к концу этого года, второй - к концу 2023 года.

Кстати

Ростовчан приглашают принять участие в акции "Поздравь Олимпийца!". Участникам необходимо используя хэштег #ПоздравьОлимпийца разместить пост в социальных сетях. В нем нужно не только поздравить чемпиона, но и список литературы о спорте. Акция проводится до 30 октября.