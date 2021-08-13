"Сочи" по пенальти проиграл "Партизану" и вылетел из Лиги конференций

В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА "Сочи" в серии 11-метровых проиграл в Белграде "Партизану" - 2:4 (2:2 - в основное и дополнительное время) и вылетел из еврокубков. Гости дважды вели в счете за счет дубля защитника Сергея Терехова, однако сербы сумели в самом конце встречи сравнять счет.

По итогам двух матчей (неделю назад на олимпийском стадионе "Фишт" соперники разошлись миром - 1:1) российский клуб завершил свое выступление в турнире.

Решающий в короткой истории "Сочи" матч волею календаря совпал с юбилеем главного тренера команды: именно сегодня Владимиру Федотову исполнилось 55 лет. Понятно, какой подарок он ожидал от своих футболистов. Но преподнести викторию наставнику представлялось делом чрезвычайно сложным, учитывая силу оппонента и поддержку его фанатов.

Увы, "барсы" обидным образом не сумели обыграть сербов на домашнем поле, перенеся выяснение отношений на гостевую арену под названием "Партизан" (ее еще часто называют стадион "Гойко Митича" - честь знаменитого сербского киноактера).

- Приехали в Белград дать бой, поэтому рассчитываем на результативную игру. Все футболисты настраиваются на положительный результат, - сказал на предматчевой пресс-конференции Владимир Федотов.

А вот его коллега Александр Станоевич, помимо традиционных слов о том о желании его футболистов отдать все силы для выхода в стадию плей-офф Лиги конференций, подчеркнул: это важно еще и по той причине, что еще никогда раньше "Партизан" не выбивал из еврокубков ни один российский клуб.

Ну, а за полчаса до начала встречи в Белграде стало известно, что "Сочи" остался единственным на данный момент российским представителем в Лиге конференций. Из этого розыгрыша выбыл казанский "Рубин", невероятным образом уступивший совершенно неизвестному польскому клубу "Ракув" (0:0 и 0:1). А с учетом случившегося накануне вылета московского "Спартака" из Лиги чемпионов, то старт наших команд в новом еврокубковом сезоне получается удручающим.

При несмолкающем гуле, который создавали трибуны основательно заполненного 30-тысячного белградского стадиона, хозяева сразу включили приличные скорости и принялись беспрерывно атаковать флангами с постоянными кроссами оттуда штрафную. Особенно усердствовал справа пробовавший в свое время свои силы даже в английском "Ливерпуле" Маркович. Он в первой четверти тайма успел сделать опасный прострел на Холендера и коварно пробить издали, заставив Джанаева перевести мяч на угловой.

В дебюте мяч у гостей совершенно не задерживался, поэтому на чужой половине они почти не появлялись: Нобоа, Попов и Юсупов - главные креативщики "барсов" - вынуждены были в основном помогать защитникам.

Оборона гостей с трудом выдерживала давление "Партизана", хотя на 25-й минуте Прохин зачем-то прямо у линии штрафной зацепил Марковича. Хорошо еще, что удар израильского экса-игрок "Рубина" и ЦСКА Натхо голкипер "Сочи" сумел вытащить из правого верхнего угла.

Но постепенно гости все успокоились и сумели провести симпатичный результативный выпад. Цаллагов принял в центре штрафной заброс от Барача и точным пасом вывел Терехова к линии вратарской, где тот четко пробил в ближний угол - 1:0, 33-я минута.

После перерыва "Партизан" стал атаковать с еще большим рвением. И снова заводилой стал Маркович. На 55-й минуте очередной прорыв хавбека по правому флангу принес гостям большое огорчение. Серб ловко проник в штрафную, его сильный прострел Джанаев отразил, однако Йоич метров с десяти послал мяч в сетку -1:1.

В раскрывающейся игре (все-таки с преимуществом хозяев) "Сочи" наконец-то ответил своим острым моментом: Заика с острого угла угодил прямо в голкипера Поповича.

Затем подолгу "Партизан" продолжал владеть мячом, снова заставив "барсов" в основном обороняться практически всей командой.

Но, казалось, в самый трудный момент у гостей снова получилась идеально расчерченная комбинация. Нобоа нашел у линии штрафной Цаллагова, тот увидел врывающегося к воротам Юсупова, который перевел мяч Терехову, и левый защитник сделал дубль - 2:1, 76-я минута.

Победный счет "барсам" удержать, увы, не получилось. В самой концовке встречи после подачи с правого фланга углового нерасчетливым выходом Джанаева воспользовался Шчекич, отправивший головой мяч в сетку- 2:2, 89-я минута.

В первом тайме дополнительного времени дважды мог забить и Бурмистров. Наш футболист сначала метров с десяти не смог пробить мимо Поповича, а через пять минут он перебросил мяч через голкипера, однако на самой линии ворот мяч сумел выбить защитник.

Любопытно, что уже за десять минут до завершения овертайма, видимо, под серию пенальти сербский тренер сделал замену вратаря: вместо Поповича вышел Стеванович.

Действительно, до серии 11-метровых дело и дошло. В ней нервы оказались крепче у "Партизана, который и стал победителем этой дуэли - 4:2.

Увы, и еще один наш клуб завершает свой еврокубковый сезон. Печально все это очень...