В Симферополе открыли реконструированный стадион "Локомотив"

В Симферополе торжественно открыто реконструированное футбольное поле и беговые дорожки "Центра спортивной подготовки сборных команд РК".

Ремонт комплекса, больше знакомого спортсменам и футбольным фанатам полуострова как стадион "Локомотив", длился почти четыре года в рамках федеральной целевой программы "Развития культуры и спорта в РФ". На него потрачено более 194 миллионов рублей.

На футбольном поле 68 на 105 метров полностью заменили осветительные мачты, дренаж и натуральное газонное покрытие, системы автоматического полива и подогрева поля. А вокруг него смонтировали восемь круговых беговых дорожек длиной 400 метров, еще восемь 110-метровых прямых дорожек, легкоатлетический сектор с секторами для прыжков в длину, в высоту, с шестом. Также появился сектор толкания ядра и беговой сектор стипль-чеза.

- Теперь футбольное поле и беговые дорожки приведены в соответствие мировым стандартам, - констатировала министр спорта РК Ольга Торубарова. - Приобретено спортивное оборудование, инвентарь и специализированная техника для ухода за полем.

Известно, что первый матч чемпионата крымской премьер-лиги пройдет на стадионе уже 22 августа. На родное поле вернется ФК "ТСК-Таврия", который в рамках первого тура проведет встречу с ФК "Алустон-ЮБК" из Алушты.

Гостем сегодняшней церемонии открытия стадиона стал бронзовый призер Олимпиады в Токио, боксер Глеб Бакши. Ему присвоили почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта РК". И этот статус стал еще одной наградой от земляков: ранее власти региона вручили Бакши сертификат на один миллион рублей за его олимпийскую бронзу.