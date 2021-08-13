"Рубин" убрал Деспотовича из заявки на сезон после скандала

Казанский "Рубин" исключил из заявки на текущий розыгрыш Премьер-лиги футболиста Джордже Деспотовича.

Произошло это спустя буквально несколько часов после того, как Деспотович оскорбил одного из болельщиков команды в соцсетях. Напомним, что накануне "Рубин" уступил дома польскому "Ракуву" (0:1) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций и вылетел из еврокубков.

По словам представителей казанского клуба, Деспотович временно исключен из заявки. "Мы отзаявили Джордже, чтобы заявить Тальби. Это временная ситуация. Деспотович вернется в заявку, когда восстановится от травмы", - заявил "Спорт-Экспресс" спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский.