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13.08.2021 14:38
Рубрика: Спорт

"Рубин" убрал Деспотовича из заявки на сезон после скандала

Текст: Артур Нанян
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Казанский "Рубин" исключил из заявки на текущий розыгрыш Премьер-лиги футболиста Джордже Деспотовича.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
"Рубин" сенсационно проиграл "Ракуву" и вылетел из еврокубков

Произошло это спустя буквально несколько часов после того, как Деспотович оскорбил одного из болельщиков команды в соцсетях. Напомним, что накануне "Рубин" уступил дома польскому "Ракуву" (0:1) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций и вылетел из еврокубков.

По словам представителей казанского клуба, Деспотович временно исключен из заявки. "Мы отзаявили Джордже, чтобы заявить Тальби. Это временная ситуация. Деспотович вернется в заявку, когда восстановится от травмы", - заявил "Спорт-Экспресс" спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский.

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