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13.08.2021 20:03
Рубрика: Спорт

Салфетку со слезами Месси продают за 1 миллион долларов

Текст: Артур Нанян

Бумажную салфетку, которой Лионель Месси вытирал слезы на прощальной пресс-конференции в "Барселоне", продают за 1 миллион долларов. Соответствующее объявление появилось на торговой платформе Mercado Libre.

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Месси рассказал, как узнал об уходе из "Барселоны"

В прошлое воскресенье Месси объявил об уходе из "Барселоны" на специальной пресс-конференции, начать которую он никак не мог из-за слез. Аргентинцу потребовалось пару минут, чтобы прийти в себя. Пока Лионель успокаивался, он использовал одноразовую салфетку.

В начале этой недели Месси перешел в "Пари Сен-Жермен", подписав с французским клубом двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

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