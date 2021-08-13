Салфетку со слезами Месси продают за 1 миллион долларов

Бумажную салфетку, которой Лионель Месси вытирал слезы на прощальной пресс-конференции в "Барселоне", продают за 1 миллион долларов. Соответствующее объявление появилось на торговой платформе Mercado Libre.

В прошлое воскресенье Месси объявил об уходе из "Барселоны" на специальной пресс-конференции, начать которую он никак не мог из-за слез. Аргентинцу потребовалось пару минут, чтобы прийти в себя. Пока Лионель успокаивался, он использовал одноразовую салфетку.

В начале этой недели Месси перешел в "Пари Сен-Жермен", подписав с французским клубом двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.